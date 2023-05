Autoestima: ¡vamos que podemos!

La autoestima es la valoración positiva o negativa que hacemos de nosotros mismos, valoración que se acompaña de sentimientos de nuestra valía personal y auto aceptación. Creo que como primera medida deberíamos conocer el grado de nuestra autoestima, dado que es fundamental para nuestro crecimiento personal. Miren es importante saber y por eso les dejo un cuestionario, que servirá para acompañarlos a encontrar como se sienten hoy sobre el tema en cuestión:

Tenemos confianza en nosotros mismos, o dudamos de nuestra capacidad y de nuestros talentos.

Tenemos una actitud positiva ante la vida y, ante las adversidades, o casi siempre adoptamos una actitud pesimista frente a las circunstancias que nos tocan vivir.

Es importante saber, si somos los que tomamos las decisiones , sin esperar la aprobación de los demás, o siempre estamos, por quedar bien, condicionando nuestras decisiones en base a lo que piensan o esperan los otros.

Tenemos criterio propio sobre las situaciones, o nos dejamos manipular con facilidad.

Somos compresivos con nosotros mismos ante el error o fracaso, o nos culpabilizamos de todo y por todo.

Nos esforzamos por alcanzar nuestras metas, o nos desanimamos con facilidad ante el primer obstáculo que se nos presenta.

Debemos ponernos objetivos realistas a nivel personal y profesional.

Tememos cometer errores.

Somos sensible a la crítica y reaccionamos de manera exagerada ante ellas. Y algo muy importante:

Podemos poner límites, sabemos decir que no.

Miren, amigos, la relación que mantenemos con nosotros mismos es la más importante de nuestra vida, y a la hora de preguntarnos, a la hora de mirar para adentro, debemos ser honestos. La herramienta más importante que tenemos, es la introspección, que

es el arte de preguntarnos y de darnos una respuesta honesta. “In interiore homine habitat veritas”. “No vayas fuera, vuelve a ti

mismo: en el hombre interior reside la verdad.” San Agustín. Se honesto contigo mismo…

En ocasiones la autoestima puede bajar por circunstancias personales, y debemos saber que no siempre vamos a tener una

autoestima positiva, por eso es importante, saber que: “Desarrollar una autoestima equilibrada, permite lograr la autorrealización y una vida plena. Abraham Maslow (1908 - 1970) Como siempre les dejo algo para reflexionar, que tiene que ver con saber poner límites, espero que sirva, hasta la próxima, y muchas gracias…

Saber decir no

-No, es No y hay una sola manera de decirlo. No. Sin admiración, sin interrogantes, ni puntos suspensivos.

-No, se dice de una sola manera. Es corto rápido, monocorde, sobrio y escueto.

-No, se dice una sola vez. Con la misma entonación.

-Un No que necesita de una larga caminata o una reflexión en el jardín no es No.

-Un No que necesita de explicaciones justificadoras, no es No.

-No, tiene brevedad.

-No, no deja puertas abiertas ni entrampa con esperanzas, ni puede dejar de ser.

-No, aunque el otro y el mundo se pongan patas arriba.

-No, es el fin de un libro, sin más capítulos ni segundas partes.

No, no se dice por carta, ni se dice con silencios, ni en voz baja, ni gritando, ni con la cabeza gacha, ni mirando hacia otro lado, ni con símbolos devueltos, ni con pena, aún menos con satisfacción.

-No, es No.

Se honesto contigo mismo.

Cuándo el No es No, se mirará a los ojos y el No se descolgará naturalmente de los labios. La voz del No, no es trémula, vacilante, ni agresiva, no deja lugar a dudas. Ese No, no es una negación del pasado, es una corrección al futuro.

Y solo quien sabe decir no, puede decir si.. Hugo Finkelstein

Mayo 2023

“Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja.” Lin Yutang

