No sólo ocurre en Mendoza: la llegada de compradores extranjeros se extiende en Argentina

La llegada de habitantes de países limítrofes es un fenómeno que se ha acrecentado en la Argentina. Esto se debe, en parte, según indican especialistas, por la brecha cambiaria. De esta manera, una gran cantidad de turistas vecinos llegan a nuestro país con el objetivo de comprar una gran cantidad de productos de consumo masivo. MDZ Radio dialogó con Gerardo Alonso Schwarz, jefe del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana, quien describió este fenómeno.

Esta situación, según explicó Schwarz, se ve reflejada puntualmente en la provincia de Misiones, ya que "el 90% de las fronteras son con otros países y solamente el 10% con Argentina". "Una provincia tan pequeña como esta, que tiene a penas un millón de habitantes, en cada uno de sus dos principales pasos fronterizos pasan en el año aproximadamente ida y vuelta, 5 millones de personas. El impacto es enorme, tanto en las dos situaciones, cuando el cambio beneficia a extranjeros y cuando nos resulta atractivo comprar al otro lado", advirtió.

Combustible

Una de las razones, según indicó el especialista, por las que los extranjeros deciden cruzar la frontera es por el combustible. "Ellos aproximadamente pagan en sus países un 50% más caro. En la zona de Corrientes, por ejemplo, donde entran y salen camiones brasileños, prefieren cargar del lado argentino. Mientras que en Misiones el efecto se focaliza en naftas, por que los consumidores que pasan son individuales, es decir, familias", describió.

La diferencia con Mendoza

Este fenómeno resulta particular en la provincia de Mendoza, con la llegada de chilenos, ya que se genera una dinámica distinta a la descrita anteriormente, debido a que existen tours de compras. Por el contrario, en el noreste argentino, "hay mucho consumidor individual que vienen en su auto, donde no hay prácticamente tours de compra organizados por agencias".

"En las provincias de Salta, Jujuy y Mendoza, además de realizar las compras los extranjeros vienen a quedarse en algún hotel. Salir a comer, disfrutar de la noche y espectáculos culturales. Cuando hay mayor oferta de servicios, no solamente vendrán a comprar carne, alimentos, lácteos, sino que también aprovechan a quedarse un par de noches. Si comparamos algunos precios, en Argentina un menú de comida rápida esta a aproximadamente 2 dólares. Mientras que por ejemplo en Uruguay está a 10 dólares o en Brasil a 6 dólares", señaló.

¿Es un fenómeno que llegó para quedarse?

"Ese tipo de cambio vigente o accesible para los extranjeros es el tipo de cambio blue que los beneficia enormemente por le brecha que hay entre el el tipo de cambio oficial. Si el nuevo gobierno o si en los próximos meses, se unificará los tipos de cambio, esto llevaría a una eliminación de esa brecha, seguramente no tendrían tantos incentivos los extranjeros para venir a comprar. Hay muchos extranjeros que van a seguir viniendo para consumir las cosas que probaron y les gustaron de nuestra región y que no tienen en sus países de origen. Por ejemplo, invertir en las distintas ofertas que puede llegar a haber en Mendoza o en cada una de las regiones fronterizas, pero ya no van a tener como principal fundamento esa enorme brecha a cambiar. De esta manera, cambiaria la lógica del comportamiento de estos turistas o consumidores, que no va a estar tan basado en tipo de cambio o en precio, sino en la diferenciación de servicios o en calidades o servicios prestados", señaló.

