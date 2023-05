La dramática situación de chilenos varados en Mendoza

No resulta novedoso ver la cantidad de ciudadanos provenientes del vecino país de Chile que hay en Mendoza. Por cuestiones de turismo, compras mayoristas, visitas familiares, entre otros motivos, la provincia está colmada de trasandinos.

Muchos de ellos ingresan a Mendoza en auto o colectivo a través del paso Internacional Cristo Redentor, que actualmente, y al menos hasta el jueves, se encuentra cerrado debido a las condiciones climáticas en alta montaña. Este panorama resulta una complicación para los chilenos, que tienen planeado volver a su país, pero el cierre del paso limítrofe está complicando las cosas más de la cuenta.

En ese sentido, la Terminal de Ómnibus de Mendoza se encuentra colmada de chilenos, que han quedado varados en la provincia, a la atenta espera de la apertura del Sistema Integral Cristo Redentor (S.I.C.R), para así volver a su país natal luego del viaje a Mendoza.

MDZ se acercó hasta la Terminal a dialogar con chilenos varados, que según advirtieron, están bastante alterados con la situación: "Antes, tú viajabas en bus, mirabas por la ventana y había hasta 12 metros de altura de nieve, pero habilitaban una pasada. ¿Ahora por qué hay tanto lio cuando tu ves que casi no nieva?", sentenciaba uno de los turistas, furioso con el cierre del paso Internacional. Además, asegura que la situación le parece rara, ya un meteorólogo de Buenos Aires le comentaba que la nieve iba a hacerse presente en Malargüe, no en Mendoza.

A pesar de las quejas de chilenos por la "poca nieve", las postales muestran que el paso está visiblemente nevado e intransitable.

Por otro lado, y si bien algunos chilenos expresaban que tienen familiares en la provincia para hospedarse, hay otros que no tienen a quien recurrir en estos casos, y deberán refugiarse en la Terminal: "Yo tenía pasaje para hoy a Santiago para estar con mi pareja, y ahora hay que esperar a que se abra el paso. Lamentablemente no tengo a nadie para que me de lugar para dormir, así que me quedaré en la Terminal", cerró algo preocupado.

Siguiendo por esa línea, otro de los entrevistados contó que charló con gente que consiguió vuelos a Chile desde Mendoza y Córdoba, pero que en su caso particular, se quedará en la Terminal hasta que el paso se habilite, ya que vino a la provincia a comprar mercadería, y si vuelve en avión, no va a poder ahorrar nada, que en definitiva era la intención a la hora de hacer el viaje.

Varios chilenos esperan en la Terminal de Ómnibus de Mendoza a que se abra el paso.

Quejas por la demora en la información

Otro de los reclamos recurrentes a la hora de dialogar con chilenos, es la tardanza en recibir información. Uno de los turistas considera que "no existe ninguna plataforma o lugar para informarse con actualidad. Un programa un viaje, llega a la terminal, y recién se entera".

En esa sintonía, también hubo protestas desde el lado chileno, ya que una mujer se quejó por Twitter con Unidad de Pasos Fronterizos, que pertenece al Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno chileno, por la demora al momento de comunicar la información: "Actualicen la info cada hora por favor, somos más de 60 autos esperando", pidió la cibernauta.

Actualicen la info cada hora por favor, somos mas de 60 autos esperando. — Carolalacaracola (@CarolaV31560760) May 22, 2023

Este escenario marca que no solamente hay gente esperando por la apertura del paso Internacional Cristo Redentor en las Terminales, sino que también hay muchos autos en el punto limítrofe para poder pasar. Lo cierto es que el paso sigue cerrado, y esta situación promete ser una novela de varios capítulos.