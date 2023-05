Cerró el Paso: la desesperación de los chilenos que quedaron varados en la Terminal

Este lunes por la mañana el Paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, permanecía cerrado por fuertes nevadas en Cordillera, un panorama meteorológico que ya se había anticipado durante el fin de semana. Sin embargo, la preocupación la trajeron los chilenos que quedaron varados en Mendoza, tanto en las inmediaciones de la frontera (Uspallata) y también en las zonas de la terminal.

Sabido es que miles de chilenos atraviesan la frontera todos los viernes por los precios bajos a la hora de realizar compras en productos esenciales que consiguen en los mayoristas de la provincia. Sin embargo, esta vez las nevadas le jugaron una mala pasada a los ciudadanos del vecino país.

"Teníamos pasaje hoy a las 8 de la mañana, el sábado escuchamos sobre la probabilidad de volvernos el sábado, viajamos hasta la frontera y tuvimos que volvernos. El tema es complicado porque dicen que el regreso sería el jueves. Yo estoy con adultos mayores y me complica la parte económica, vamos a ver qué hacemos. Estamos acá de turismo, nada más", comentó un hombre preocupado respecto a la situación fronteriza.

"No sabíamos absolutamente nada. Llegamos el viernes y compramos el pasaje el sábado, no nos dijeron que hubiese problemas. Nosotros vinimos de vacaciones, vamos a ver si hay chances de que el hotel nos deje quedarnos más días. Nos dijeron que la frontera estaba cerrada y no se puede hacer nada, los vuelos están carísimos. Ver qué solución podemos tener y buscar otro arriendo", agregó una mujer en la Terminal este lunes por la mañana.

Chilenos en la terminal este lunes. FOTO: Matías Pascualletti.

Según se conoció, las nevadas continuarán hasta el jueves y la situación se agrava para estos turistas que no podrán volver a sus hogares o trabajos hasta ese día, salvo que opten por la vía aérea que resulta más cara a la hora de viajar.

Desde la Terminal puntualizaron que no se encontraron con turistas varados puntualmente, sino de gente que llegó y al enterarse de la noticia se quedó algunas horas tratando de solucionar los inconvenientes. Muchos otros también llegaron y tuvieron que volverse inmediatamente a los hoteles cercanos a la zona de la estación de ómnibus para asegurar su estadía en la provincia por algunos días más.

Paso CERRADO. -5°C. Inestable. — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) May 22, 2023

Según el reporte oficial de Migraciones fueron más de 11.000 las personas las que cruzaron desde Chile hacia Argentina durante el fin de semana y en total hubo 70 micros que ingresaron a la provincia por esa vía.