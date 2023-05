Aquello que no tiene palabras. Lo que no puede ser representado por ellas. Donde se detienen todas nuestras significaciones. Se puede evitar la angustia? Decidimos tener una posición de indiferencia? Negamos aquello que nos molesta profundamente? Sí, esas cosas que nos ponen mal, tanto en las dimensiones cotidianas con otros, en nuestra intimidad, en la sociedad que vivimos día a día: precariedad, inseguridad, situaciones financieras que no pueden acomodarse frente a los vaivenes del mercado, etcétera, etc.

Qué hacemos con todo esto?

Una muestra de Arte Visual seleccionada por la Alianza Francesa con el auspicio del Instituto Francés y de la Embajada de Francia en Argentina intenta responder a estos interrogantes en un trayecto que comenzó el 17 de mayo 2023 y se extiende por el transcurso de un mes, hasta el 16 de junio en la sede Palermo de la Alianza Francesa, Billinghurst 1926 (CABA). Se trata de Lo irrepresentable: trayecto visual de un escrito (Valeria Furman / Carlos Gustavo Motta) sobre su texto Lo irrepresentable (UNSAM, Serie Tyche, 2022).

Otros participantes invitados darán respuesta: Francisco-Hugo Freda, psicoanalista y artista plástico con su impactante obra allí expuesta; Guido Spina al piano; Daniel Bohm leyendo párrafos de su último libro Una flor en el jardín del mal; Damasia Amadeo con “Desde el balcón” escrito en pandemia quien con forma de un diario registró los momentos de un encierro; Silvia Elena Tendlarz dictando una conferencia sobre la Shoah con la coordinación de Liz Spett; Emiliano Díaz, actor quien interpretará A Carne viva con dirección de Mónifca Maffia. Todos ellos teniendo una cita los miércoles a las 19.30 hs en el Auditorio Amalia Lacroze de Fortabat (Entrada Libre y Gratuita).

Capítulo aparte es Valeria Furman. Fotógrafa argentina quien interpretó el texto sobre Lo irrepresentable y de este modo, puede contar parte de su historia familiar quienes fueron protagonistas de la Shoah. Sus intervenciones de viejas fotografías, sus imágenes que alimentan el recorrido del texto, permiten la lectura de un montaje pulsional donde lo inquietante de la imagen se transforma en palabra. Fotogramas que inauguran debates sobre la imagen holocaustica.

Naturaleza de la imagen: lo dicho, lo no dicho, lo que emerge, lo oculto, lo narrativo, lo publicitario, lo sagrado, lo banal que tensan la cuerda del pensamiento hasta lo que parece un callejón sin salida. Imágenes pese a todo siguiendo el concepto de Georges Didí-Hubermann. el libro Lo Irrepresentable, se analizan tres filmes (Noche y Niebla de Resnais; Shoah de Claude Landzmann; Respite de Farocki) y se destaca la imposibilidad de encontrar una imagen que pueda hacerse cargo de la Shoah que no fue una tragedia de los judíos sino una tragedia de la Humanidad que tuvo en sus víctimas a los judíos y que su negación no atenta contra la historia sino contra todos aquellos que creen en el poder de la razón.

No se trata entonces de una representación sino de una presentación: no es lo que ocurrió en el pasado, sino lo que hoy está presente en la memoria y la posibilidad espantosa de que vuelva a ocurrir de otro modo, o de que nunca más ocurra La muestra Lo Irrepresentable es Memoria y Evidencia, puesta en escena de una fotógrafa que intenta señalar los itinerarios de su Yo, los contornos de su evidencia. Es una mirada que tenemos sobre aquello que sabemos pero no podemos hablar y que resulta la tarea inicial para recorrerla con la palabra. Es producto de un testimonio de un psicoanalista y cineasta, yo mismo, quien recuerda otra frase de Primo Levi “No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, quién hablará?”.

Aguardamos que ustedes lectores, continúen hablando de lo que no puede ser representado, en imágenes o en palabras? Ustedes mismos lo decidirán. Lo irrepresentable: trayecto visual de un escrito, es una muestra de arte visual conceptual en Alianza Francesa. Sede Palermo. Auditorio Amalia Lacroze de Fortabat. Billinghurst 1926 (CABA). Desde el 17 de mayo al 14 de junio 2023. Todos los miércoles de 19.30 a 22.00 una actividad pautada. La muestra puede ser visitada de Lunes a Viernes de 10 á 21 hs y los Sábados de 10 á 13 hs. Entrada Libre y Gratuita.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.