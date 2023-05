La estrategia de los chilenos que no cruzan a Mendoza y el temor de los comerciantes del vecino país

La noticia no es para nada nueva. Semana a semana miles y miles de chilenos forman fila desde los viernes a la mañana en la puerta de la aduana de Horcones para cruzar a Mendoza. El objetivo está claro: las compras en los supermercados y mayoristas mendocinos, que por el cambio y la devaluación de la moneda argentina, conviene en cuanto a precios. El cálculo es que las cosas se obtienen unas tres veces más barato que en Chile.

Sin embargo, hay chilenos que por distintas razones (trabajo, transporte, etc...) no pueden cruzar para Mendoza por algunos días, hacer compras y volver. Muchos de ellos se muestran sorprendidos por la diferencia de precios y ahora notan cada vez más lo caro que resulta comprar las cosas del día a día en Chile.

"Los comercios no han cerrado. Por lo pronto comentan que están bien abastecidos, aunque los que no vamos hacia Mendoza por cuestiones de trabajo los fines de semana o no tenemos coche para ir, nos tenemos que conformar con comprar en los supermercados de acá que están negados a bajar sus precios", comentaron ciudadanos chilenos que viven en Santiago, a MDZ.

Distintas cámaras comerciales afirman que "no hay riesgo" de que los comercios cierren pero, al mismo tiempo, reconocen que ha habido un impacto que se nota en una caída de las ventas y toman lo que pasa en Argentina como "desleal". Desde la cámara de turismo de dos ciudades como Coyhaique y Osorno remarcaron a El Mercurio que "el comercio chileno está terriblemente complicado. Primero fue la pandemia y ahora la competencia desleal con Argentina".

Fernanda, periodista chilena, habló con MDZ y sostuvo que "un supermercado conocido, El Líder, congeló los precios de la canasta básica hace meses por esto y cumple con esa medida. El chileno compra ahí porque es el que tiene los precios más bajos, dentro de lo 'bajo que se puede". Y remarcó que el ciudadano chileno es cliente fijo de las alternativas como "black friday" o "ciber monday", aunque reconocen que "los precios se terminan inflando".

Por su parte, se ha visto que algunos ciudadanos chilenos que llegan a la provincia se muestran molestos con algunas "restricciones" sobre los horarios de compra o atención en los mayoristas del Gran Mendoza. Y los comerciantes mendocinos advierten sobre la situación del stock y la mercadería, la que no creen que resista ante el boom chileno en la provincia.