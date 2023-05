Tras recibir amenazas, estudiantes asistieron con armas a una escuela

Las autoridades y familias de los estudiantes que asisten a la escuela de Potrerillos Nº 4-176 vivieron una insólita situación tras tomar conocimiento de una serie de amenazas que sufrieron los alumnos de ese establecimiento educativo. Los protagonistas son jóvenes que residen en la Villa de Potrerillos y estudiantes provenientes de El Salto y Cacheuta que llevaron armas blancas para defenderse de los posibles ataques.

Tras recibir una serie de amenazas por parte de un grupo de jóvenes, los estudiantes de la escuela secundaria de Potrerillos, asistieron a clases con elementos punzocortantes y armas blancas. Al tomar conocimiento de la situación, un grupo de padres manifestó su preocupación por el hecho exigiendo a las autoridades una solución a un conflicto que, según expresaron, es de larga data.

"Los chicos de primero, segundo y tercer año venían peleando desde hace días a la salida de la escuela, avisamos a las autoridades pero no hicieron nada. El jueves hubo una advertencia por parte de los alumnos y al revisar las mochilas encontraron las armas. Hay amenazas de muerte a los chicos que avisaron, a personal docente y no docente", expresó una mamá y agregó: "Nos vamos a reunir hoy en la puerta de la escuela para pedir seguridad y explicaciones al establecimiento. No vamos a mandar a nuestros hijos hasta no tener una respuesta".

La respuesta oficial

"Los chicos estaban asustados y vinieron a la escuela con una serie de armas para defenderse de posibles ataques pero algunos blanquearon la situación a los docentes y se activó el protocolo en la escuela", expresó una fuente vinculada al establecimiento educativo.

Desde la escuela dimos aviso a la policía de la zona y se dispuso un operativo de seguridad para evitar posibles ataques a la salida del colegio. "Se trató de un conflicto extramuros y los efectivos custodiaron a los estudiantes que debían tomar el colectivo para regresar a sus hogares", destacaron y agregaron: "Afortunadamente los estudiantes dieron aviso a los docentes y, de esa manera, se activaron los mecanismos para resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa. La instancia de diálogo fue clave para contener la situación".