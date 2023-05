Sabores patrios: cómo ganarle a la inflación y mantener viva la tradición

En mayo se vive un clima particular en todo el país con motivo de las fechas patrias y, como es costumbre de cualquier celebración que forma parte de la tradición, la comida cumple un rol preponderante. Un mes en el que las palabras "locro", "churros", "chocolate", "pastelitos" y hasta "mazamorra", son tan icónicos como la escarapela. Mientras los chicos ya ensayan para los actos en las escuelas, muchos empiezan con los preparativos gastronómicos y empiezan a comprar algunos ingredientes para esas comidas, buscando ganarle algún peso a la inflación.

El locro es una de las comidas más relacionadas con el 25 de Mayo, siendo que es un guiso bien característico de la región y que representa, en cierto punto, la idea de "la argentinidad". El plato es simple, a pesar de que requiere una cocción larga, y sus ingredientes son fáciles de conseguir y hasta posibles de suplir en algunos casos. Si se quisiera realizar un locro para entre seis y ocho, se requieren: 250 gramos porotos blancos, 250 gramos de maíz blanco, un chorizo colorado, un chorizo criollo, pechito de cerdo, falda, 200 gramos de panceta, tres cebollas, dos cebollas de verdeo, un puerro, media calabaza, medio morrón rojo y especias.

Aunque es un plato tradicional y con productos autóctonos, sufrió aumentos considerables en los últimos años.

Un paquete de medio kilo de porotos blancos cuesta $739, mientras que los 400 gramos de maíz blanco cuestan $689. El kilo de chorizo colorado se encuentra en los $3.499, el de chorizo criollo se ubica en torno a los $2.000 y el kilo de panceta en los $3.759. En cuanto a las carnes crudas, el pechito de cerdo se ubica en los $1.350 por kilo y el kilo de falda está $697. Las verduras, parte sustancial del locro, el kilo de cebolla está $179, cada cebolla de verdeo cuesta $299, como cada puerro está $369, el zapallo cabutia vale $349 por kilo y un morrón rojo, $1.599. Básicamente, este plato cuesta unos $6.144, si se adaptan los precios a las cantidades necesaria para la receta. A esto habría que agregarle una bebida también típica: el vino, que para esa cantidad de comensales se requerirá de unas dos botellas, preferentemente de la variedad malbec, que cuestan unos $2.000 cada una.

Las empanadas son una opción mucho más económica que el tradicional locro.

Otras opciones, sin caer en el típico y ya casi inalcanzable asado, son las empanadas. Para hacerlas se necesita una docena de tapas ($332,5), medio kilo de carne picada ($845), un kilo de cebollas ($179), un morrón ($399,75) y especias. El costo final por una docena es entonces de $1.756,25.

Dulces que también son parte de la tradición

Los más característicos de las fechas patrias son los churros y los pastelitos, que son masas fritas que se acompañan o rellenan con algún dulce. También está la mazamorra, un alimento dulce muy común en zonas rurales y se parece al clásico arroz con leche, pero con el maíz como ingrediente principal.

Aunque generalmente se compran, los churros pueden ser caseros y más baratos que los que pueden comprarse en cualquier panadería o confitería. Para realizarlos, se requiere solo de harina de trigo común, agua, azúcar, algo de sal y el aceite para freír, además de la paciencia y el tiempo para cocinarlos. Un kilo de harina sale en torno a los $150, siendo realmente mucho más económico hacer una docena de churros caseros que comprarlos.

Aunque de origen desconocido, los churros son un producto que llegó de Europa en tiempos de la Conquista y hoy son tradicionales de las fechas patrias.

Los pastelitos, en cambio, son algo más caros. Suponiendo que la masa se compra, las dos docenas de tapas cuestan $274, pero hay que tener en cuenta el valor de los rellenos clásicos: dulce de batata, de membrillo y de dulce de leche. Medio kilo de dulce de batata cuesta $363, medio kilo de dulce de membrillo está $599 y los 400 gramos de dulce de leche se venden por $464,55. Estos, así como los churros, también se fríen en aceite, aunque puede hacerse la fritura con grasa para abaratar costos.

Los pastelitos son un plato típico que se suele vender especialmente para las fiestas patrias.

La mazamorra es un plato dulce muy antiguo que tiene mucha aprehensión en zonas rurales del centro y norte del país. El mismo, tiene pocos ingredientes pero lleva un tiempo considerable para su preparación, pudiéndose comer tanto frío como caliente. El plato se compone de agua, leche, maíz blanco, azúcar, esencia de vainilla y canela. Dado que se usan en cantidades mínimas, los productos más caros de esta comida son la esencia de vainilla, que cuesta unos $200 el frasco, y la canela, que se paga casi $400 por los 20 gramos en rama. La leche, que se usa en relación "una parte de leche y dos de agua", está $242 por litro y el maíz blanco, el mismo que se usa para el locro, se vende en fracciones de 400 gramos por $689.

Apurar las compras para ganarle a la inflación

A pesar de no caracterizarse por ser de los platos más caros que pueden realizarse, es cierto que llevar comida a la mesa argentina cuesta cada vez más. Con una expectativa de entre 7,2% y 8% de inflación para abril, según algunas estimaciones, puede que mayo también tenga fuertes aumentos y, más aún, si se repite una corrida cambiaria tan fuerte como la de la tercera semana de abril.

En ese marco cabe destacar que, con respecto al último mayo, la inflación interanual esté posiblemente ubicada por encima del 100%, fenómeno que se potencia cuando se habla de los alimentos. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en su último Índice de Precios al Consumidor, la inflación interanual se ubica en 104,3%, con una proyección de 125% en 12 meses, si se mantiene por encima del 7%.

Para establecer una paridad inflacionaria usando los ingredientes del locro como "canasta", en abril de 2022, los precios eran muy distintos a los actuales. En cuanto a las legumbres, los porotos oscilaban los $250, mientras que el maíz blanco no superaba los $200. Los chacinados, por su parte, también presentan un aumento considerable, siendo que la unidad de chorizo colorado se encontraba en la línea de los $300, el chorizo criollo oscilaba en torno a los $800 por kilo y la panceta no alcanzaba los $1.000 por kilo. Con respecto a las carnes, el pechito de cerdo no llegaba a los $1.000 por kilo y la falda no superaba los $500. Las verduras, siguiendo la misma corriente inflacionaria, no superaban los $200 por kilo, a excepción del morrón, que suele ser de los productos más caros de este rubro.

En 2022, para fechas similares a las de este año, realizar un locro de las mismas proporciones costaba unos $4.730, siendo un costo per cápita de entre $788,33 y $591,25. Con el valor estimado de $6.144 para este año, es más que recomendable aprovechar para comprar los ingredientes no perecederos antes de que sigan aumentando, como así también adquirir aquellos que puedan congelarse y así evitar mayores gastos en una Argentina donde mirar los precios y buscarle la vuelta a la inflación se ha vuelto parte de la tradición.