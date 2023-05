Por qué los ciclistas en Mendoza son "perdonados por la ley"

Durante los últimos años el uso de bicicletas ha aumentado en la provincia de Mendoza debido principalmente a dos factores, la pandemia y Unicipio, un plan que busca crear 110 kilómetros de ciclovías que conectarán la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Las Heras, Lavalle y Guaymallén. Esta forma de transportarse es económica y ecológica, pero también tiene sus grises en materia viral, y es que existe un uso indebido a la hora de circular por parte de los ciclistas.

Las normas no están originadas para molestar, sino para cuidar a todos, pero sobre todo al ciclista, ya que es uno de los usuarios más vulnerables en la vía pública. Debido a la falta de protección y estructura de una bicicleta, los ciclistas están expuestos a un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de un accidente en comparación con los ocupantes de un automóvil, por ejemplo. Por esta razón, es primordial cumplir con las leyes mínimas que ofrece.

Desde 2018 rige en la provincia de Mendoza la Ley de Seguridad Vial 9024 que regula el empleo de la vía pública, la circulación de personas, vehículos terrestres y animales, el transporte de cargas y pasajeros, la seguridad, infraestructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueran causa del tránsito, excluidos los ferrocarriles, con el objeto de proteger la vida y la seguridad vial de las personas.

Y también establece normas para los ciclistas. Estas son enumeradas en el artículo 44 y explica que para circular en bicicleta, con o sin motor, es obligatorio que sus conductores y ocupantes usen cascos de seguridad homologados y llevar instalada en la parte delantera una luz blanca y otra roja atrás.

Muchas veces los ciclistas circulan por rutas

Foto: ALF PONCE MERCADO/MDZ

Sin embargo, al salir a las calles de la provincia, se puede ver como muy pocos ciclistas cumplen con estas simples leyes a la hora de circular. E incluso algunos lo hacen por autopistas, algo que también prohibido tanto para ciclistas como para peatones, bicicletas con motor, vehículos de tracción animal, ciclomotores y maquinaria especial.

Si bien estas normas están presentes en la Ley de Seguridad Vial 9024, el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV) comentó a MDZ que "probablemente" no se labren multas, ya que el objetivo no es castigar a los ciudadanos, sino "educarlos".

Algunos ciclistas comentaron a MDZ por qué no utilizan cascos o luces. "Viajo todos los días en bicicleta al trabajo y no uso casco porque me olvido de ponerlo", comentó Lucas, quien aseguró que conoce la importancia de usarlo, pero que no lo hace debido a que nunca se lo han pedido.

Valeria (37) comentó que emplea cascos y luces, pero que no suele respetar los semáforos. "Nunca me han dicho nada, además la gente hace lo mismo. Cuando ve que no viene algún auto ellos se mandan".

Puntos importantes a tener en cuenta

En el artículo 52 de esta ley se habla de los niveles de alcoholemia que deben tener los conductores de vehículos motorizados, pero también los ciclistas:"Está prohibido conducir en la vía pública en automóviles, bajo los efectos del alcohol, con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro en sangre. Para quienes conduzcan bicicletas con o sin motor, motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro en sangre".

Y, por otro lado, el artículo 44 habla del uso de un "casco de seguridad homologado" lo que significa que el fabricante lo ha sometido a una serie de procesos para verificar que cumple con las prestaciones de seguridad necesarias. Según la legislación argentina debe tener la etiqueta con la norma IRAM N° 3621, que incluye el número CHAS (Certificado de Homologación de Autoparte de Seguridad).

Quién tiene prioridad de paso

La Ley explica que todo peatón, ciclista o conductor de vehículo automotor que llega a una bocacalle o encrucijada debe ajustarse a las indicaciones del agente de tránsito o a las que sean dadas por dispositivos de señales, semáforos o por señales fijas.

A falta de indicaciones, en las zonas urbanas, el peatón tiene prioridad sobre los vehículos para atravesar la calzada por la senda peatonal. En las zonas rurales, los peatones deben ceder el paso a los demás vehículos, a menos que atraviesen por zonas especialmente señaladas, en cuyo caso la prioridad les pertenece a ellos.

El ciclista o el conductor de vehículo automotor que lleguen a una bocacalle o encrucijada debe, en todos los casos, ceder el paso a todo vehículo que se presente por una vía pública situada a su derecha. Esta prioridad es absoluta y solo se pierde ante:

Los del servicio público de urgencia en cumplimiento de una emergencia, con sus correspondientes luces de emergencia y sirenas encendidas

Los que circulan por una vía de mayor jerarquía

Antes de ingresar o cruzar dicha vía debe siempre detenerse la marcha

Las reglas especiales para rotonda

Se halla detenido la marcha o se vaya a girar

Para cualquier otra maniobra, la prioridad es de quien conserva su derecha

En las cuestas estrechas, debe retroceder el que desciende, salvo que lleve acoplado.

Un ejemplo a seguir

En varios países del mundo existen carnets de conducir para andar en bicicleta y uno de estos es Alemania. Este documento se obtiene en la primaria, cuando agentes policiales les enseñan a los niños las normas básicas de tránsito y también como deben posicionarse a la hora de conducir por las ciudades.

La clase que se dictan son tanto teóricas como prácticas. Se enseñan las señales de tráfico, las normas de preferencia, por donde ir y por donde no y demás reglas aplicables a la conducción en bicicleta. En Alemania muchas calles tienen a sus lados ciclovías para que se circule en ambas manos

Foto: Hamburg.de

Sin embargo, un aspecto importante que se debería considerar es el de las multas. Estas pueden ir desde los cinco euros (por andar sin manos) hasta los 100 euros si ocurre un accidente por la imprudencia del ciclista. También se multa si no se va con luces, frenos en buen estado, sin una bocina, reflectores, etcétera.

Además, incumplir estas normas, tanto como ciclista o peatón, puede culminar en la pérdida temporal ( si se tiene) del carnet de conducir de un vehículo automotor y uno de estos casos puede ocurrir al cruzar un semáforo en rojo, aunque no venga un auto.