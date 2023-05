Puericultoras reclaman una ley que las reconozca y regule

Las puericultoras que forman parte de la Unión de Puericultoras Argentinas reclaman a los legisladores el tratamiento de un proyecto de ley que regule su profesión.

Bajo la consigna "por nuestros derechos y los de las familias", las mujeres que se dedican a acompañar a madres desde el embarazo hasta la lactancia, necesitan un respaldo legal para poder ejercer en la formalidad.

Natalia D'Antonnio, técnica puericultora mendocina, es una de las que encabeza la protesta y le dijo a MDZ: "Actualmente no hay una ley que regule nuestra profesión, por lo tanto nos cuesta muchísimo conseguir trabajo. Tampoco podemos recibir obras sociales porque no hay matrícula. Por ejemplo, me recibí en noviembre y actualmente no consigo un trabajo fijo en un hospital o en una clínica, solamente en consultorio y me manejo mucho por las redes sociales".

Estos son solo algunos de los problemas que tienen las más de mil puericultoras que hay en todo el país y que son clave en el proceso de lactancia de las mujeres porque, como explicó D'Antonnio, ellas acompañan, pero ademán abordan complicaciones "durante el destete, con la leche, con el banco de leche" a la vez que informan en crianza respetuosa.

"Queremos que se empiece a reconocer la profesión, que se visibilice porque es muy necesaria. Muchísimas mamás tenemos un problema con el tema y no hay un personal idóneo y específico ni en hospitales ni en clínicas donde por ahí ponen a otro, como una enfermera, que no necesariamente tiene los conocimientos necesarios en puericultura", agregó.

Además, en un comunicado de UPA, explicaron: "Aunque las puericultoras trabajan desde hace más de 20 años en el sistema privado de salud o de manera particular, no podemos insertarnos en el sector público debido a la falta de regulación de nuestro rol. Es imprescindible este reconocimiento para que toda persona que lo necesite pueda acceder al acompañamiento de una".

Las puericultoras hoy reclaman el tratamiento del Proyecto de Ley de Regulación del Ejercicio Profesional de la Puericultura. Actualmente hay dos presentados. A nivel nacional uno de la diputada del Partido Justicialista Vanesa Siley, y a nivel de la provincia de Buenos Aires uno de la legisladora por el Frente de Todos, Mariana Larroque. Aunque ambas son representantes del oficialismo, de darse tratamiento hay altas probabilidades de que los proyectos obtengan mayoría.

"Ellos prevén la incorporación de puericultoras como agentes de salud idóneas para brindar prestaciones médicas obligatorias en materia de lactancia humana, la creación de un Registro Nacional y la creación de un marco regulatorio de incumbencias para desempeñar esta tarea con derechos y obligaciones", señalaron desde UPA.

Manifestación nacional

El 19 de mayo se va a realizar una protesta pacífica en todo el país para visibilizar el reclamo. Durante los encuentros, que se harán en plazas y parques de las principales ciudades de Argentina, las puericultoras que se reúnan harán actividades de difusión de su trabajo y brindarán asistencia gratuita a quienes lo requieran.

Puntos de encuentro:

Universidad de San Juan Bosco de Trelew, Chubut

Plaza Colón de Córdoba

Plaza San Martín de Gualeguaychú, Entre Ríos

Plaza Belgrano de Jujuy

Plaza San Martín de Mar del Plata

Plaza Independencia de Mendoza

Monumento a San Martín de Neuquén

Centro Cívico de la Municipalidad de Bariloche, en Río Negro

Plaza Independencia de Tucumán

Plaza Pringles de Villa Mercedes, San Luis

Parque Sur con orientación social y Plazoleta, en Salta

Plaza Congreso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Parque San Martín de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires

Multicultural de la Costanera 4to tramo, en Misiones

Plaza España, en Resistencia, Chaco

Plaza San Martín, en Rosario, Santa Fe

Río Grande, Tierra del Fuego

Lugar a definir en Santiago del Estero

Qué hace una puericultora

El trabajo de las puericultoras se centra en el acompañamiento durante la lactancia y la crianza a mujeres, personas que amamantan y sus familias con información y apoyo desde la gestación hasta los primeros años del niño o la niña.

Las puericultoras, además, promueven los beneficios de la lactancia humana, brindan asesoramiento y acompañan en la toma de decisiones.