Mañana agitada en el centro de Mendoza por distintas manifestaciones

Es un hecho que Argentina está viviendo una gran crisis. La inflación crece día a día, y a los ciudadanos les está costando afrontar esta realidad. Mendoza no es ajena a esta problemática: la situación social es angustiante y cada vez más caliente, y los diferentes gremios y organizaciones hace tiempo que vienen exponiendo la gravedad de la crisis a través de un recurso muy eficaz a la hora de visibilizar la realidad como son las manifestaciónes.

Estos fueron los casos de los piquetes del Polo Obrero y el gremio de judiciales, que salieron a las calles del centro mendocino a hacerse a escuchar con diferentes reclamos, pero con una causa común: el enojo con el Gobierno de Mendoza.

Por el lado del Polo Obrero, afirmaron que “el reclamo es justo. No somos planeros, somos gente que trabaja. La situación de Mendoza marca que no se puede vivir, entonces tenemos que salir a reclamar”. Además, aseguró que la inflación y la alta carga impositiva entran en un combo. “Hay muchos merenderos en los barrios populares, y aunque los padres trabajen, la realidad es que no les alcanza para comer”, expresó.

Uno de los manifestantes, que trabaja en la chacra, comentó a MDZ que “el problema es que no se puede producir. Los precios cada día están más caros, y el día a día es muy difícil. No queremos que nos regalen nada, pero sí necesitamos ayuda”.

El rubro de judiciales, también en conflicto

Como se comentó anteriormente, el Polo Obrero no fue el único que salió a reclamar al centro mendocino. El gremio de judiciales, que hace varios días está intentando negociar paritarias con el Gobierno provincial, también estuvo presente en las manifestaciones.

Por eso, hablamos con Cesar Llanos, Secretario General del Gremio de Judiciales de la provincia de Mendoza, que nos explicó cuál es la problemática del rubro: “Estamos reclamando la reapertura de la paritaria, y repudiamos la actitud arbitrario, ilegal y autoritaria del Ejecutivo, que elaboró un decreto que no contiene ni la mitad de lo que se había ofrecido en el ámbito paritario”.

César Llanos, Secretario General del Gremio de Judiciales de la Provincia de Mendoza. Foto: Julián Crowe.

Llanos contó que los trabajadores se van a mantener en paro, y van a seguir tomando medidas para llegar a una solución. “El Ejecutivo y la Corte pretenden falsear el ámbito paritario, ofreciendo aumentos que están por debajo de la canasta total de consumo. Ante eso, nosotros hemos dicho que no, y que esta oferta es insuficiente”, dijo Cesar.

El gremialista indicó cuáles son sus exigencias: “Solicitamos que el Poder Ejecutivo se siento nuevamente y traiga una oferta mejoradora. Ellos deben responder y poner la cara. Nos citan recién para el 22 de junio a la Subsecretaría de Trabajo, es decir, dentro de 40 días. Nosotros queremos la paritaria ya”

El centro mendocino tuvo una mañana agitada: Dos marchas de diferentes organizaciones en contra del Gobierno, mostraron que el descontento social es grande. Este escenario se magnifica en un año electoral, y todo lo que eso conllevo. Sin embargo, la sociedad no puede esperar, y pide respuestas rápidas.