Conflicto contra los planes de ahorro de los autos 0km: ¿cómo está la causa?

Los planes de ahorro para adquirir un auto 0Km se originaron con el fin de brindar una posibilidad para comprar vehículos nuevos, pero en muchos casos se convirtieron en “trampas sin salida” para sus suscriptores. En el año 2019 se inició en Mendoza un proceso colectivo para ayudar a las personas que habían adquirido dichos planes antes del 30 de septiembre de dicho año. MDZ Radio dialogó con Mariela González, abogada representante de dicho grupo, que actualmente continua a la espera de la sentencia.

Tras la demanda, la audiencia de conciliación se llevó a cabo el 18 de abril de este año y las empresas automotrices pidieron un cuarto intermedio para poder acercar propuestas a los suscriptores. “Dado que hemos informado que no se llegó a un acuerdo, la audiencia prevista para mañana fue suspendida por la jueza Fabiana Martinelli”, expresó.

En este sentido, la abogada señaló que se avanzará directamente con la sentencia. El día jueves, se publicarán las pruebas que se admiten y se establecerá la audiencia final para que los denunciantes puedan alegar. “En un principio está establecido para el 1 de septiembre, y luego queda el expediente en estado de dictarse sentencia", señaló.

Se estima que la demanda colectiva, incluye aproximadamente entre 30 y 50 mil personas de Mendoza. “Volkswagen informó que había 7000 ahorristas hasta septiembre de 2019. Este listado aparentemente no está completo. Aguardamos que las empresas nos presenten los números específicos”, señaló.

Se busca que haya un retroactivo de una quita de la deuda que se la ha generado a todos los ahorristas y que se disponga una nueva actualización que no sea el valor móvil de los vehículos. ”Esto es lo que resisten muchísimo las empresas. Tenemos dos medidas cautelares: una que ordena bajar el valor de las cuotas y otra que no pueden secuestrar los vehículos. Es una causa que ha estado muy peleada desde el principio y realmente no hemos podido llegar a un acuerdo porque las pretensiones de las empresas eran seguir difiriendo cuotas o seguir cobrando y actualizando en base a valor móvil”, añadió.

"Los ahorristas están en un grupo de 168 personas, donde todos los meses tienen que pagar un auto nuevo para alguien en el grupo que todavía no lo tiene. Tal vez la persona adjudicó en el 2018 y tenés un auto de ese año, pero seguís pagando un modelo 2023. Tengo casos individuales, donde, por ejemplo, hay un grupo con 22 perjudicados, no tienen a nadie más en condiciones de adjudicar pero le siguen cobrando el valor de un vehículo nuevo. Hay muchísima falta de control. La legislación establece que si no existen ahorristas en condiciones de adjudicar, no pueden seguir cobrándole el auto nuevo porque no existe ese ahorrista y tienen que aplicar la tasa activa del Banco Nación”, cerró.

