La DGE trabaja para eliminar la repitencia en la secundaria: "No le sirve a nadie"

La Dirección General de Escuelas reconoció abiertamente que trabaja en "eliminar la repitencia" en los colegios secundarios de la provincia de Mendoza. Así lo explicó el funcionario Emilio Moreno, quien dirige la educación secundaria provincial.

"Venimos trabajando para eliminar la repitencia. La repitencia no le sirve a nadie, está demostrado a nivel mundial. El objetivo es que todos pasen de año, pero aprendiendo", reconoció Moreno en diálogo con MDZ Radio.

"Les estamos dando más tiempo, más clases, más profesores. La repitencia no le conviene al Estado, ni a la familia, tenemos que tratar de evitar la frustración en el joven que piensa que ha fracasado. Las escuelas están implementando estas herramientas y tienen más del 90% de la promoción", afirmó el funcionario de la DGE.

"Fue alto el nivel de repitencia en la secundaria porque es alto el número de estudiantes que tenemos. Hay un 19% de repetidores en la provincia que históricamente venía siendo un 30%, cada año va siendo más bajo. Estos chicos saben más, se les da mayor tiempo en la escuela, no se les exige menos", sostuvo Moreno.

Y aclaró: "La importancia acá es la presencialidad, si cruzamos los valores nos damos cuenta que el que aprobó es el que menos faltó, hay que hacer hincapié en que los chicos estén en la escuela".

Sobre el cambio en algunos dictados de clases que prometen ser más didácticos, con respuestas multiple opción, con alumnos de distintas edades, Moreno finalizó diciendo: "Cambiar la metodología no es flexibilizarla, yo necesito que el chico aprenda tal concepto. No estamos diciendo que no tengan los saberes duros sacando la repitencia. Los conocimientos se pueden construir sin bajar el nivel con otro interés, como por ejemplo el mundial. Se aprendió matemática, historia, geografía con un disparador de interés como fue ese caso donde podemos aprender de estadísticas con cosas que son interesantes para el alumno".