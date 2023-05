Anestesiólogos acordaron un aumento con IOMA y levantaron el paro

La media de fuerza -tomada la semana pasada- de los anestesiólogos de La Plata por tiempo indeterminado contra IOMA, con suspensión de cirugías programadas y estudios que requerían de anestesia, llegó a su fin luego de que la obra social del estado bonaerense acercara el viernes por escrito una oferta de un 75% de aumento para las prestaciones de enero a julio con la promesa de revisar el convenio en agosto.

Como se había informado en MDZ, la medida de fuerza tomada por los anestesiólogos platenses fue solo con IOMA; con el resto de las obras sociales y prepagas cerraron convenios actualizados por inflación. Vale agregar que durante la semana pasada solo realizaron operaciones a afiliados a IOMA que presentaban urgencias coronarias, oncológicas y pediátricas.

Además de reclamar la actualización de honorarios, los anestesiólogos piden a IOMA no tenga demoras en los pagos. Tras días de negociaciones y promesas por parte de la obra social. Finalmente, de IOMA acercaron por escrito la propuesta a la Sociedad Platense de Anestesiología, quienes la pusieron a consideración de los socios.

Desde la Sociedad Platense de Anestesiología, informaron a MDZ “Recibimos una propuesta por escrito, como pidieron nuestros mandantes, en la cual IOMA se compromete a pagar un 75 por ciento de aumento entre enero y julio de las prestaciones y revisar el acuerdo en agosto por la escalada inflacionaria”; agregando que “la propuesta fue analizada y aprobada por los profesionales que tienen convenio con la institución, por lo que se acordó levantar la suspensión del servicio”.

Desde el Consejo Consultivo Gremial de IOMA, conformado por 23 representaciones gremiales de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, calificaron de injustificada la medida tomada por los anestesiólogos platenses: “Como Consejo Consultivo Gremial trabajamos y exigimos constantemente a la gestión de IOMA para que nunca se retrasen los pagos por prestaciones, como así también presionamos constantemente para que la obra social actualice los valores. Por esta razón, es indignante que este sector de profesionales maltrate a nuestros afiliados y afiliadas con estas actitudes”.

uD83EuDD33 Validá tus consultas con el #TOKEN de #IOMADigital



Ahora, acceder a la atención médica es más fácil, rápido y seguro.



uD83DuDC49Podés encontrarlo en la APP o generarlo desde la web. pic.twitter.com/XDyQRhmqI5 — IOMA (@IOMAgba) May 12, 2023

En tanto, las operaciones y prácticas ambulatorias, suspendidas la semana pasada, deberán ser reprogramadas. Algo que seguramente generará inconvenientes administrativos y de facturación en clínicas, sanatorios y centros de salud de La Plata, teniendo en cuenta que más del 60% de las prestaciones son con IOMA.

Por la presión impositiva, médicos reducen los turnos

Una encuesta de la Agremiación Medica Platense reveló que 6 de cada 10 médicos redujeron la cantidad de turnos por la alta presión impositiva. El 60 por ciento de los profesionales médicos platenses disminuyó la atención en consultorios para no perder ingresos.

Implicando que los pacientes tengan menos disponibilidad de turnos, por ende, un menor acceso a la salud. La encuesta realizada por la Agremiación Médica Platense (AMP) fue sobre mil profesionales de diferentes especialidades médicas de La Plata.

El 80 por ciento de los médicos contestó que se desempeñan como monotributistas, régimen que tiene un techo por servicios hasta la categoría “H” de cinco millones seiscientos cincuenta y dos pesos anuales, equivalentes a cuatrocientos setenta y un mil pesos mensuales. Quienes superen ese monto, deberán tributar como responsables inscriptos. Es decir, tendrán una presión impositiva mayor porque se suma el pago de un 35 por ciento de ingresos en concepto de Impuesto a las Ganancias. Además de pagar ingresos brutos, IVA ,y - en gran parte de los casos - mantener el alquiler de consultorios y contratar personal administrativo.

El presidente de la AMP, Martín Cesarini, advirtió que cada vez son más los médicos que deciden trabajar menos para no pasar al régimen de Responsable Inscripto. Situación que se repite en todo el país, por lo que pidió que se actualicen de manera urgente las escalas del monotributo “teniendo en consideración el alza inflacionaria y la particular característica de actividad esencial que reviste la medicina”.

“La presión impositiva ejercida no sólo hace que médicas y médicos sientan que no pueden progresar económicamente, sino que lleva a los profesionales a reducir el tiempo de atención con la única finalidad de no caer en el régimen de responsable inscripto. Ese pasaje los llevaría a tener que trabajar un 60% más para obtener la misma remuneración”, afirmó el Dr. Cesarini, titular de la AMP.

La encuesta realizada por la Agremiación Médica Platense determinó que para el 82% por ciento de los médicos, la situación tributaria afecta negativamente el desempeño laboral; siendo para la mayoría de los profesionales esa carga impositiva parte del problema del pluriempleo. Más del 60% de los médicos encuestados desempeña sus tareas en tres o más lugares.

Del estudio se desprende que cerca del 86 por ciento de los profesionales médicos considera que la situación impositiva tiene como consecuencia el pluriempleo, repercute directamente en su salud con síntomas de estrés crónico y síndrome de burnout afectando la calidad de la atención.

Para el 63% de los encuestados, el principal motivo de la reducción del tiempo destinado al trabajo médico es pasar al régimen de responsable inscripto, por la cual tendrían que trabajar mucho más para obtener la misma remuneración. Situación que repercute negativamente en el sistema sanitario y en el acceso a la salud porque, en muchos casos, los pacientes tienen que esperar de tres a cuatro meses para obtener un turno.