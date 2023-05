Un rugbier corrió una maratón junto a su amigo con ELA y se volvió viral

Kevin Sinfield, actual entrenador del seleccionado inglés de rugby league, cruzó la meta de una maratón con su amigo Rob Burrow en brazos, a quien en 2019 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El video de ambos terminando la carrera pedestre juntos se volvió viral.

Ambos deportistas jugaron juntos en Leeds Rhinos, uno de los principales equipos ingleses de rugby league, y forjaron una gran amistad dentro del campo de juego. Rob Burrow, luego de dos años de su retiro, fue diagnosticado con ELA, habiendo sido una leyenda de este deporte que es muy popular en el norte de Inglaterra y Oceanía. El mismo había cosechado cinco títulos en 17 años como jugador de Leeds Rhinos; además de haber sido jugador del seleccionado de Inglaterra.

Con 37 años, su vida se vio rotundamente alterada cuando le diagnosticaron ELA y confesó a la BBC en una entrevista: "Fue sorprendente. No estaba preparado para que me dijeran que tenía algo que no tiene cura. Es una frustración y no hay mucho que se pueda hacer".

La enfermedad no lo venció y su familia y amigos se afirmaron a su lado, entre ellos estaba Kevin Sinfield. Su amigo, este fin de semana, demostró con un muy buen ejemplo que son esos "valores del rugby" de los que tanto se habla y mucho se discute por diversos motivos.

En la maratón de Leeds, el corredor eligió hacerlo empujando la silla de ruedas que lleva su amigo desde que la enfermedad no le dio otra oportunidad, y al llegar a metros de la meta, Seinfield levantó a Burrow y cruzó la línea final con su amigo en brazos, emocionando a propios y extraños.

Esta no es la primera cita que los une fuera de la cancha de rugby, sino que ya lo habían hecho en otras oportunidades con el fin de concientizar y recaudar fondos para investigaciones relacionadas con el ELA. Al respecto de la carrera junto Burrow, Sinfield declaró a la prensa local: “Rob me inspiró durante todo el tiempo que lo conocí, especialmente en los últimos años. El hecho de que hoy esté justo debajo de mis narices no me resta inspiración”.