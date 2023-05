Qué se necesita para vivir y trabajar en Chile siendo argentino

En los últimos años, la situación económica en Argentina ha llevado a muchos argentinos a considerar la opción de emigrar en búsqueda de nuevas oportunidades en otros países para continuar con sus vidas o para desarrollarse profesionalmente. Si bien algunos eligen destinos más lejanos como España, Estados Unidos u Oceanía, existe un grupo de argentinos que optan por quedarse cerca de su país de origen, por lo que Chile es el estado elegido.

Debido a su cercanía geográfica y el idioma compartido, Chile es un país elegido para emigrar. Sin embargo, hay más razones que hacen atractivo a Chile como destino. Además, se destaca por ser uno de los países más estables de la región y cuenta con uno de los mejores índices en términos de calidad de vida y seguridad.

Edificios coloridos de Valparaíso, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Foto: Shutterstock

Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y reflejar el nivel de vida de sus habitantes, Chile se encuentra en la posición 42. Este indicador muestra el compromiso del país con el bienestar y el desarrollo de su población. Además, el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público chileno es de 67 puntos, lo que indica un bajo nivel de percepción de corrupción gubernamental por parte de sus ciudadanos. Estos datos demuestran la importancia que se le da a la transparencia y la confianza en las instituciones en Chile.

Qué tipo de visa necesito para trabajar en Chile

La elección de la visa de trabajo en Chile dependerá de la duración del empleo que se tenga previsto. Si la intención es vivir y trabajar en el país durante un máximo de un año, será necesario solicitar una Visa de Residencia Temporal de Chile.

Por otro lado, si se busca trabajar en Chile por un período superior a un año, será necesario obtener una visa de trabajo, conocida como Visa Sujeta a Contrato de Chile (Visa Sujeta a Contrato). Este tipo de visa es requerido para aquellos que deseen trabajar en el país por un período extendido y establecer un contrato laboral en Chile.

Castillo Wulff, Viña del Mar

Foto: Shutterstock

La Visa Sujeta a Contrato de Trabajo para extranjeros consiste en el otorgamiento de un permiso para extranjeros que han sido contratados por alguna empresa con residencia en Chile. Esta tiene una duración de dos años y se deben realizar los siguientes pasos.

Por el lado de la empresa que contrate al trabajador deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Constitución de Sociedad en Chile .

. Domicilio legal en Chile .

. Que la actividad del contratado sea indispensable para el desarrollo del país.

Mientras que los extranjeros contratados deberán cumplir con estos requisitos:

Carta del empleador dirigida al Cónsul que justifica la contratación.

Contrato de Trabajo (notariado, legalizado y traducido, si es del caso).

Título Profesional (si es necesario).

Certificados de Antecedentes Penales.

Certificado Médico

Pasaporte vigente.

4 fotos tamaño pasaporte.

Además, es importante mencionar la existencia de la Visa Residente Sujeto a Contrato Dependiente, la cual se otorga a los familiares del titular de la visa de trabajo. Esta visa tiene una duración similar a la del titular, pero no permite trabajar. El costo del trámite se basa en el principio de reciprocidad, lo que significa que puede variar dependiendo del país de origen y las políticas migratorias establecidas.

La experiencia de un argentino en Chile

Marcelo Puertas es un argentino que vive en Chile y comentó a MDZ cómo es su experiencia. "Siempre fui muy respetado, al igual que yo también los respeto", explicó y aseguró que: "Si caes bien en el grupo, siempre vas a estar presente para la gente. He tenido muchas cosas buenas, es un país en el que me gusta vivir y me gustaría quedarme".

A Chile, lo define como un país "muy disciplinado, con una clara tendencia a respetar las reglas" y donde aún existe mucha "meritocracia".

"A quienes tienen deseo de venir, absolutamente lo recomiendo, pero no va a ser fácil", comentó Marcelo, quien desempeña el cargo de Gerente en un hotel.

Por último, Marcelo aconsejó a los argentinos que desen vivir, trabajar o visitar Chile: "Si eres estudiado, con buen dominio de inglés, superado, podrás adaptarte rápidamente. Hay un estigma sobre los argentinos, que somos chantas. Todo aquello que hagas, que te diferencie de ello te dará grandes resultados".

"Sin duda una persona trabajadora, tendrá éxito aquí. Este es un pais que estuvo mucho tiempo abierto al mundo, y las personas que tengan enfoque en negocios, serán exitosos aquí", concluyó.