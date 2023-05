¿Buscas trabajo? Aquí tienes 10 formas y 20 estrategias más para que te conozcan

Todo esto es excelente, porque significa que te mantienes en acción y con la motivación y actitud apropiada. Sin embargo, no es lo único que necesitas hacer si quieres encontrar empleo más rápido. Actualmente, el networking es una de las formas más efectivas de conseguir ese objetivo. Al conocer a otras personas en tu campo de interés, puedes aprender sobre oportunidades de trabajo que no están publicadas, obtener recomendaciones y demostrar tus habilidades y conocimientos en un ambiente más personal.

Qué es el networking y cómo diseñar tu estrategia

Conversando con cinco reclutadores profesionales, me comentaron que más del 50% de las vacantes de cualquier empresa no se publican, y que se manejan por referencias: conocidos del propio personal (no necesariamente que quienes postulan tengan beneficios), aunque sí se crea una mayor confianza inicial respecto a las referencias. La mayoría cree que no tiene contactos, y eso no es cierto. Todos tenemos contactos y aquí te explicaré cómo activarlos para ayudarte a conseguir empleo.

Lo primero que necesitas saber es que tu agenda de relaciones se construye progresivamente. Puedes hacerlo a través de las redes sociales, especialmente aquellas dirigidas al mercado de profesionales, como LinkedIn; y también en reuniones, eventos, capacitaciones, clubes y asociaciones representativas de tu actividad. Es decir que el networking se logra en simultáneo en forma virtual como presencial, e incluso a través de terceras personas que te introduzcan ante las personas adecuadas, el famoso “tengo un contacto que tiene un contacto…”: de esto se trata.

Empieza armando una agenda en tu computadora, ordenada por categorías, con referencias, nombres, teléfonos y correos, de todos los contactos que ya posees, por ejemplo, tus ex compañeros de estudios, colegas profesionales con los que trabajaste,

ex empleadores, tus vecinos y conocidos en general que estén alineados con tu perfil. Casi todo tipo de datos sirve, aunque más adelante te explicaré cómo segmentarlos, porque, si bien esa persona quizás no sabe de oportunidades, seguro conoce a alguien

más.

Es una cadena que vas a diseñar y mantener activa de ahora en más, como red de soporte en tu tiempo de búsqueda, y aún luego de conseguir empleo: no cortes los vínculos, por esporádicos que sean, porque nunca sabes cuándo los volverás a

necesitar, e incluso, ayudar a esas personas. El resultado se obtiene en el tiempo, luego de un proceso permanente, ya que de nada

sirve activar una red si desistes al primer tropiezo, o al hacer dos o tres contactos y abandonarlo. Es necesario persistir y ensayar caminos alternativos para lograr establecer tu propia red con la que contarás desde ese día en adelante.

Cómo tener éxito haciendo networking

Hay algunas reglas que te sugiero tener en cuenta para que logres tus objetivos; aquí las resumo:

Da para recibir: piensa antes en qué vas a aportar a los demás, antes de pedir algo a cambio. Agrega valor: tú quieres relacionarte, y la otra parte, establecer vínculos. Pregunta qué necesitan los demás y ayúdalos a lograrlo: te devolverán el favor. Define tu segmento: no cualquier acción será útil. Antes de lanzarte, ten total claridad de con quién, cómo y para qué te vas a relacionar. El pedido de ayuda debe ser muy concreto y específico. Toma la iniciativa y prepárate para el no: si no te mueves no va a suceder nada. Se trata de generar una red viva, en permanente movimiento. A su vez, no te desmoralices si alguien se niega: tómalo como parte de las probabilidades y avanza. Contactos diarios: buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Además de postularte con tu currículum, haz 5 contactos nuevos presenciales o virtuales, y 5 más a través de las redes sociales, en forma personalizada. Respeta el espacio: Sé persistente sin invadir. Busca integrarte, sin insistencia abrumadora, porque te convertirás en la pesadilla de los demás. Transparencia: No uses a las personas. Demuestra desde el inicio tu honestidad y buenas intenciones. Aprende a expresarte correctamente y con respeto: necesitas saber sintetizar lo que haces, en no más de un minuto. Practica diseñar tu “elevator pitch”: imagina un viaje en ascensor de 60 segundos con esa persona clave. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le transmitirás tu mensaje clave? ¿Cómo lo dirás claro, concreto y conciso?

10 acciones específicas para potenciar tus contactos

Aquí tienes 10 acciones concretas y tangibles que te van a servir para ampliar tu red de contactos y maximizar tus oportunidades de conseguir empleo. Sugiero que diseñes un plan estratégico semanal, y que lo ejecutes día tras día

Asiste a eventos de networking: Los eventos específicos de relacionamiento son excelentes lugares para conocer a otros profesionales en tu campo de interés. Por ejemplo, ferias de empleo, conferencias, seminarios, reuniones de alguna cámara profesional, y más. Asegúrate de llevar suficientes tarjetas de presentación (sí, aún las usamos), de saber utilizar el código QR de tu celular donde tendrás configurada tu tarjeta de presentación, y de prepararte para hablar brevemente sobre tus habilidades y objetivos profesionales. Únete a grupos profesionales: Hay cientos de grupos profesionales relacionados con tu actividad, en línea y presenciales. Suelen organizar eventos como talleres y seminarios, que te permitirán conocer a colegas y gente que también busca trabajo. Además, algunos grupos profesionales tienen listas de empleo y oportunidades solidarias que pueden ser útiles para ampliar tu red. Voluntariado: Si quieres ampliar los contactos, el sumarte a una causa afín con tu propósito de vida es una excelente manera de conocer gente nueva y demostrar tus habilidades. Por ejemplo, alguna actividad donde demuestres tus conocimientos y capacidades, mientras estableces vínculos con los demás. Te conocerán trabajando, y desde allí abres puertas más directamente. Imagínate haciéndolo puntualmente, con dedicación y todo detalle: ¡quién no querría ayudar a conseguir empleo a alguien así! Conéctate con ex compañeros de clase y colegas: Por más que te resulte difícil o atemorizante tomar contacto con gente que hace años que no ves, es importante que lo hagas. No disminuyes tu valía humana ni profesional por hacerlo. Una forma de acercarte es a través de las redes sociales, especialmente LinkedIn, para comentar, enviar un saludo, y, pasadas unas semanas, enviarles un mensaje personal para ponerlos al día sobre tu situación profesional actual y preguntarles sobre cualquier oportunidad de trabajo que puedan conocer. Participar en comunidades en línea: Volviendo a la red social profesional más grande del mundo, que, a marzo 2023 tiene más de 900 millones de usuarios en el mundo, y 100 millones sólo en Latinoamérica, puedes unirte a grupos de interés y participar en discusiones de tu campo, compartir contenido de interés mutuo, e ir creando un conocimiento mayor acerca de quién eres, lo que haces y tu búsqueda actual. Participa en programas de mentoría: Si estás interesado en aprender de un mentor y expandir tu red de contactos, considera unirte a un programa de mentoría. Generalmente, conectan a personas que buscan consejos y orientación profesional con profesionales experimentados en su campo de interés. Hay muchas organizaciones con y sin fines de lucro que disponen de espacios de mentoría para la reinserción laboral. Se tú quien haga mentoría: Entregar tu conocimiento y salir del dilema actual de buscar empleo, puede ayudarte a elevar tu motivación y entusiasmo. Todos tenemos algunas capacidades y experiencias que sirven a los demás. Así también ampliarás tu círculo. Esta actitud de servicio te dará una nueva perspectiva, ya que ayudarás a otras personas que quieren avanzar en un camino profesional que tú ya has hecho, y podrías apoyarlos para que lo logren. Te aseguro que te dará tanta satisfacción, que cargarás las pilas para seguir buscando empleo. Quizás te lleve una hora por semana, presencial o virtualmente; y te dará cientos de beneficios emocionales y de actitud positiva. Asiste a eventos culturales: Si lo tuyo es el arte, las exposiciones, conciertos y el teatro, aquí tienes otra forma sensacional de conocer personas nuevas. Estos eventos suelen atraer a personas con intereses similares y pueden ser una excelente oportunidad para hablar sobre tus habilidades y objetivos profesionales. Toma cursos e interactúa: Una forma de actualizar tu desarrollo personal y profesional, y, de paso, ampliar tu agenda, es inscribirte en cursos y seminarios. Si piensas que no tienes el dinero para hacerlo, te doy una muy buena noticia: hay cientos sin costo, incluso en universidades de tu país, en Harvard, Berkley y Cambridge, por mencionar algunas. Sólo debes tener la voluntad e iniciativa de buscar en Internet y anotarte. Estar en contacto con personas afines ampliará tu mirada del mundo, practicarás otro idioma -si fuese el caso-, y abrirá una mirada distinta sobre el mundo, en vez de quedarte encerrado en tu propio ombligo. Haz reuniones intencionales: El mantener una agenda activa en el tiempo de búsqueda laboral incluye que no te limites solo a enviar currículums y esperar que te respondan. Puedes diseñar una serie de cafés con personas claves que conozcas, e incluso una breve charla virtual, para ponerse al día y comentarle de tu búsqueda actual, tus anhelos y perspectivas.

Recuerda tener siempre una actitud positiva y constructiva, no quejarte, evitar comentar todos tus dramas y enfocarte en lo que sí quieres lograr.

20 lugares para expandir tus contactos: Para finalizar, aquí tienes una lista de 20 ideas de espacios para relacionarte. Elige los que más te sirvan para tu búsqueda laboral, y empieza ahora mismo: Grupos de práctica de idiomas, oratoria, gimnasia, etc.; eventos universitarios; cámaras de comercio; consorcio de tu edificio; eventos de negocios y gubernamentales; clubes rotarios y de leones; asociaciones religiosas; eventos de

colegios y reuniones de padres y madres; eventos de empleabilidad; encuentros de emprendimientos; ferias y exposiciones; ligas deportivas; organizaciones benéficas; galas; inauguraciones de negocios; ceremonias de graduación; degustaciones de productos; presentaciones de libros; asociaciones de recursos humanos/talento; celebraciones de compañeros de trabajo, estudios, clubes, etc.

Recuerda: el factor actitud es determinante y depende exclusivamente de ti. Como dice el autor peruano Carlos Castaneda: “El truco está en qué uno enfatiza. Podemos hacernos miserables, o podemos hacernos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma”.

Por eso, elige bien, modela tu mente, y agrégale la cuota de acción para que eso que quieres, suceda.

