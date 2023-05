La revolución de la inteligencia artificial en educación

¿Qué es la inteligencia artificial?

El salto a la fama de Chat GTP, el sistema de chat basado en lenguaje de inteligencia artificial que permite “interactuar” con la tecnología y dialogar con ella, puso en boca de todos el término “inteligencia artificial”. Chat GTP se hizo conocido tan rápido porque sorprendió por sus alcances. Podemos preguntarle datos específicos como “¿en qué año se desató la Primera Guerra Mundial?”, pedirle que redacte un correo para enviar a nuestro jefe, o consultarle acerca de qué hacer en una primera cita.

Este sistema de diálogo es un gran ejemplo de cómo funciona la “inteligencia artificial” que, en realidad, engloba diferentes tipos de procesos, funcionamientos y modos de producir respuestas. Aclaremos un poco la cuestión: inteligencia artificial se refiere a un sistema informático que puede sacar conclusiones a partir de un conjunto de datos. Ahora bien, para poder “sacar conclusiones” este sistema tiene que aprender, es decir, nutrirse de datos que le proporcionan información sobre las conclusiones a las que debe llegar. A este “aprender” se lo llama machine learning, que es un subtipo de inteligencia artificial. Luego, está lo que se llama deep learning, que hace referencia a los sistemas que aprenden automáticamente.

La inteligencia artificial al servicio de la educación

El potencial que tiene la inteligencia artificial en lo que concierne a la enseñanza y al aprendizaje es enorme. Podría permitirnos alcanzar la transformación educativa que necesitamos para responder a las necesidades de esta época. El mayor problema que hoy encuentran los docentes es la dificultad de personalizar la enseñanza, la posibilidad de atender a las necesidades de cada niño y niña del aula ¿Cómo se puede enseñar a muchos al mismo tiempo y, a la vez, prestar atención a sus necesidades individuales?

Sin duda lo que se sacrifica es la diversidad. general, para enseñar en un aula donde hay más de diez estudiantes, es necesario partir de una base común y dar por sentado que todos aprenden al mismo ritmo. Cada tanto se realiza una evaluación para medir cuánto están aprendiendo los alumnos y las alumnas. Ya sabemos que este sistema está fallando. Cada vez son más los niños y las niñas que no alcanzan los objetivos propuestos, que arrastran dificultades que tarde o temprano les impiden seguir aprendiendo.

¿Qué pasaría si pudiéramos evaluar constantemente a los estudiantes para darnos cuenta si están aprendiendo o no? Y no solo eso, ¿si pudiéramos darnos cuenta qué es lo que les cuesta o si presentan alguna dificultad específica que permite sospechar la presencia de alguna condición como dislexia, trastorno del espectro autista, etc.? La inteligencia artificial apoyada sobre machine learning nos permite justamente esto: desarrollar sistemas para evaluar a gran escala y repetitivamente, lo que permite a los docentes tener una idea certera de cómo avanzan los estudiantes. Pero, incluso podría ayudarnos a detectar problemas específicos de aprendizaje y actuar para remediarlos.

¿Un juego que detecta la dislexia?

Las plataformas educativas que incorporan la inteligencia artificial y se apoyan en machine learning, son una herramienta muy valiosa que puede transformar la manera de pensar la educación. En primer lugar, les permiten a los docentes monitorear constantemente el progreso de los niños y las niñas, pudiendo implementar a tiempo estrategias más efectivas de enseñanza y corregir las formas de enseñar si es que algo no está funcionando. Estas plataformas permiten un seguimiento mas detallado de cada niño.

En segundo lugar, estas plataformas posibilitan hacer un seguimiento “personalizado” de cada niño o niña y detectar rápidamente cuáles son los estudiantes que se desvían de la media y presentan dificultades en el aprendizaje. Esto también es una gran promesa de la inteligencia artificial. El sistema podría nutrirse con datos que relacionan determinados rasgos con dificultades específicas del aprendizaje o trastornos de la atención o neurológicos, para señalar factores de riesgo. En el futuro estas plataformas podrían contribuir enormemente al diagnóstico temprano de problemas específicos como dislexia, discalculia, trastornos en el desarrollo, trastornos del espectro autista, entre otros.

En tercer lugar, estas plataformas se pueden usar masivamente generando información que podría servir para la creación de políticas públicas. Wumbox es una plataforma que ofrece actividades de aprendizaje en distintas áreas para chicos y chicas de 3 a 12 años. En 2022, con el apoyo de BID Lab (el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo) Wumbox creó “Leo Leo”, una aplicación que puede ser descargada y, luego, utilizada sin conexión para ejercitar la lectura y la escritura. Los invitamos a conocerla a través de nuestra página web o a través de nuestro perfil de Instagram en @wumbox