Juntos por el Cambio presentó en una lista a una candidata que falleció en febrero

El polémico cierre de listas de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba se replicó en la localidad de Salsipuedes, donde la alianza presentó como candidata a concejala a una vecina ya fallecida.

Al igual que para las elecciones provinciales, Salsipuedes vota a sus autoridades el 25 de junio. Y el sábado por la noche cerraron sus listas de candidatos para intendente, concejales y tribunos de cuenta municipales. El estupor se dio cuando los integrantes de la Junta Electoral local, vieron que Silvia Gabriela Ramos figuraba como aspirante a concejala suplente. El nombre coincidía con el de una reconocida militante radical del pueblo que había fallecido en febrero de este año.

Es por esto que el juez de Paz, Carlos Cingolani, se presentó ante el Registro Civil para constatar si el número de DNI de Silvia Ramos, que aparecía en la nómina de Juntos por el Cambio, coincidía con la militante fallecida. Ante su sorpresa, confirmó que así era: la candidata a concejala estaba fallecida. Lo más grave era que también figuraba la “aceptación del cargo”.

Carlos Cingolani, juez de paz de Salsipuedes, constató el polémico error en la lista de Juntos por el Cambio. Foto: gentileza.

En diálogo con Radio Universidad de Córdoba, Cingolani expresó que la junta electoral detectó la irregularidad el mismo día en que cerraron las listas. “Se observó que en cuarto lugar de concejales suplentes aparece una señora que había fallecido”, explicó. “Es un error gravísimo porque más allá del nombre, también está presente una firma falsificada”, remarcó.

Según contó, el radicalismo local, parte de la alianza de Juntos por el Cambio, alegó que Silvia Ramos ya había formado parte de listas anteriores y que "pensaron que no les contestaba el teléfono porque no estaba en su casa". "Como ya tenían su DNI la incorporaron igual a pesar de no contar con su firma o aval", aseguró.

El trasfondo detrás del error

Si bien no se constituyó como un delito electoral porque la lista no fue proclamada, la situación generó el enojo de los familiares de Silvia Ramos. Estela, hermana de la militante fallecida, comentó al programa Arriba Córdoba, por Canal Doce, que se enteró por una vecina que es militante en un partido opositor que la llamó por teléfono.

Según comentó, ella tuvo acceso a una copia de la lista pero no llegó a ver el dorso donde figuraba la supuesta firma de su hermana. “No tengo idea cómo un candidato pudo haberla incluida cuando todo el pueblo sabía que ella estaba muerta”, señaló.

Y relató que el fallecimiento de Silvia Ramos se dio en circunstancias extrañas. “Ella apareció sin vida en el baño de su domicilio. A nosotros nos avisaron el 25 de febrero y cuando llegamos a la casa ya estaban los bomberos y la policía forense. A mí no me hicieron identificar el cuerpo, solo me informaron que era ella y la bajaron en una bolsa de plástico de la morgue”, detalló.

Según expresó, “al cuerpo de mi hermana no le pudimos dar sepultura al día de hoy porque continúa en una casa velatoria. Estamos esperando para su cremación, porque el caso está aún bajo investigación”, afirmó.