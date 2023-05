Tras el escrache viral, la Municipalidad de Las Heras cumplirá su promesa

La Municipalidad de Las Heras, Mendoza, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusada de estafa por una estudiante y sus compañeros de curso. Los jóvenes habían ganado un sorteo de viaje de egresados a Bariloche organizado por la Municipalidad. Sin embargo, después de varios meses de espera sin recibir noticias de la municipalidad, la estudiante denunció en sus redes sociales la falta de respuesta y la presunta "estafa" por parte del municipio.

Como resultado de la denuncia y la atención que generó en las redes sociales, la escribana de la Municipalidad, Daniela Márquez Ball, confirmó a MDZ que el municipio se hará cargo del viaje y que están trabajando en resolver la situación de manera satisfactoria para los estudiantes.

Por el momento no existe una fecha fija, pero la escribana comentó que julio es el mes en el que los alumnos viajarán. Sin embargo, no todos podrán hacerlo.

"Les preguntamos las posibilidades de viajar y en qué mes ellos pueden, ya que ellos ya no son alumnos y muchos han comenzado sus estudios universitarios y otros han conseguido empleos. Entonces llegamos a un acuerdo de que este viaje se podría hacer en el mes de julio", comentó Márquez Ball.

Si bien no hay una lista definida, la municipalidad de Las Heras ya inició con los trámites y requerimientos necesarios para llevar a los exestudiantes ganadores a Bariloche.

La publicación sobre los ganadores

Fuente: Twitter-@agosalday12

Por el momento, el municipio pidió un listado de alumnos a las autoridades del colegio para que "indiquen quiénes son los alumnos que corresponden a ese año y curso.

En el relato de la joven, que denunció la presunta "estafa", la empresa "Maxdream" sería la encargada de llevarlos, pero esto, según comentó Márquez Ball, "no está definido" y aseguró que "hay varios oferentes".

La razón de que este viaje no se realizase en diciembre se debe a funcionario que ya no forma parte de la planta municipal: "El sorteo fue en Estudiantina, se llevó a cabo el sorteo y lo ganó la escuela. Después, el expediente administrativo para la contratación no se llevó a cabo. Este estaba a cargo de un funcionario que hoy ya no pertenece a la planta municipal por desidia y mal desempeño en el ejercicio de su función".