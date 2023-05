La insólita reacción de un estafador al ser descubierto por una potencial víctima

Una mujer expuso a un estafador que intentó engañarla a través de un chat por Whatsapp. La estafa consistía en que la destinataria transfiriera dinero a una cuenta a cambio de recibir los billetes en efectivos, ante la urgencia de un pago por débito automático.

Se trata de una modalidad que suele repetirse en los últimos días, y que como paso previo se hackea el número de teléfono de una persona y se escribe a sus contactos más frecuentes pidiéndoles transferir cierta suma "como favor" ante la urgencia del vencimiento de una deuda.

"La bronca que me dan estas cosas", comenzó diciendo la usuaria de Twitter con un emoji de enojo. Y junto al mensaje adjuntó una captura de pantalla de la conversación de Whatsapp. En la misma se puede leer: "Estás?". Y la respuesta de ella: "Hola Ana". Acto seguido, simulando ser Ana, el estafador continuó: "cómo esta caro". Y a continuación le pide el "favor". "Caro, sera que usted tiene para hacer transferencia?".

De inmediato, Caro cayó en que se trataba de un engaño y contestó irónica: "¿En serio les funciona esta estafa? ¿Hay alguien que les diga que sí? ¿Vale la pena el tiempo invertido?. La respuesta la llenó de bronca: "Hago 2 millones 3 por mes. Fíjese usted. Si no sirve. jajajajaja".

La bronca que me dan estas cosas pic.twitter.com/RInIdjPbKX — Caro (@ladespejada) May 8, 2023

Así arrancó un hilo que recibió más de 5 mil "Me Gusta". Como recomendación, expresó: "Es un buen ejercicio mandar un mensaje así a nuestras madres, padres, abuelos y cualquiera que pudiera caer, haciéndose pasar por un estafador. Porque si uno les dice que no caiga, te dicen: "eso a mí no me pasa". Pero si los agarrás desprevenidos... Por ahí toman conciencia".

Ante la respuesta de sus seguidores, Caro explicó cómo se dio cuenta de que se trataba de una estafa: "Es una persona que jamás me pediría plata. A mí me da miedo por la gente grande, que así en el apuro puede caer si el mensaje proviene de gente de su confianza". Inmediatamente aclaró que Ana, la supuesta persona que le chateaba, es de origen colombiano pero no habla de la manera que le estaba escribiendo el estafador.

De inmediato, otros internautas se sumaron a la conversación y aportaron que les había ocurrido algo similar. Y una de ellas también compartió la captura de pantalla de su chat.

Uno de los chats de Whatsapp hackeados en los que intentan estafar a sus contactos. Foto: Twitter

Más tarde, Caro reveló que logró hablar con la dueña del Whatsapp, quien le informó que "le robaron la cuenta con una estafa telefónica y al menos dos de sus contactos cayeron" en el engaño que le quisieron hacer a ella.