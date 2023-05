Cada vez más argentinos trabajan en remoto y cobran en dólares

Esta semana, el CEO de la empresa de inteligencia artificial desarrolladora de ChatGPT aseguró qu uno de los “peores errores de la industria tecnológica” es “ir de lleno al trabajo remoto para siempre". Así lo dijo en una conferencia organizada por la fintech Stripe.

Sam Altman también señaló que muchas empresas de tecnología de todo el mundo y sus líderes han expresado su preocupación por las condiciones prolongadas del teletrabajo mencionando problemas de formación de equipos. la falta de creatividad y retrasos en los resultados de los proyectos.

Sin embargo, en Argentina, lejos de lo que opina Altman, crece la cantidad de profesionales que trabajan desde sus casas y en remoto para empresas extranjeras y, lo más atractivo, cobran en dólares.

La distancia laboral no es un impedimento, y la práctica durante la pandemia del covid-19, permitieron instrumentar los mecanismos para poder reunirse con plataformas como meet o zoom, con otros trabajadores de distintas partes del mundo.

La escalada del dólar blue y lo barato que es para empresas del exterior contratar profesionales argentinos, se transforma en una posibilidad laboral muy atractiva para una “Fuga de cerebros” sin necesidad de pasar por Ezeiza y radicarse en el exterior.

Uno de los casos es el de Cecilia, cordobesa, que trabaja como traductora para el exterior, cobrando en dólares por palabra en una empresas de traducción de Estados Unidos.

“Yo trabajé muchos años en empresas de traducción locales, cobrando en pesos. Yo era ´in-house´, pero había mucha gente que era freelance. Pero estas compañías como en la que yo trabaja, tienen todas clientes internacionales. Eventualmente, conseguí un cliente internacional, que me comenzó a pagarme en dólares la misma tarifa que a esas empresas nacionales, pero a mí. Es así que hago teletrabajo directamente con esas firmas, hago la misma tarea que hacía antes, con los archivos que necesitan traducir, los programas que ellos me dicen, y les cobro por palabra”, relató la cordobesa a MDZ.

“Al final del mes, se acumula la cantidad de palabras que traduje para ellos y me pagan el importe total a 30 días. Si bien no es un sueldo fijo, por más de que mi tarifa siempre es igual, depende de cada mes y según la cantidad de trabajo que hago, cantidad que me pagan. En cuanto a la forma en que cobro, me creé una billetera virtual y me depositan allí”, admitió Cecilia. Para los profesionales se vuelve atractivo el teletrabajo para empresas del exterior y cobrar en dólares. Foto: archivo.

Un caso diferente es el de Luis, oriundo de Mendoza. En diálogo con este medio, comentó: “Yo empecé a trabajar en empresas que, si bien tenían una representación local, son del exterior. Eso hacía más fácil gestionar el cobro de una parte del salario, en dólares”.

“Por mi profesión, que está relacionada a la informática, pude buscar trabajo en empresas que se relacionan al desarrollo de software. En general, hay bastantes empresas en el exterior que están buscando desarrolladores, principalmente en Estados Unidos. Como en ese país los profesionales que trabajan en ese rubro cobran bastante caro, entonces buscan salarios más competitivos en otras partes del mundo. En Argentina, particularmente, hay buen recurso humano, con buena capacitación universitaria”, explicó Luis.

“Yo trabajo en relación de dependencia con la persona jurídica de la empresa en Argentina, tengo parte de mi salario que es en dólares y otra parte en pesos”, aclaró.

Luis estimó que es probable que en el país, haya más empresas que ofrezcan este beneficio con el cobro de una parte con la divisa extranjera, porque esto retiene a profesionales a que no trabajen para empresas del exterior. “Es una forma de atraer talentos argentinos y puede llegar a generar un efecto 'contagio' en ese sistema mixto de pagar salarios competitivos, y mantner los beneficios de un trabajo formal o 'en blanco'´”, evaluó.