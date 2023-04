La nueva medida vial en Ciudad que ya provoca críticas de los vecinos

El Gobierno de la Ciudad de Mendoza está trabajando para implementar el Estacionamiento Medido en las calles perpendiculares a Arístides Villanueva. Esta medida busca combatir la llegada de trapitos que "alteran la tranquilidad de la zona", escribió Maximiliano Garrido, coordinador de Juventudes de la Ciudad, en un hilo de Twitter que ha causado de todo menos satisfacción.

Actualmente, el costo por dejar un auto en las calles de la Ciudad es de $60 cada media hora. En el hilo, Garrido explica que aún no se ha determinado cuántas cuadras abarcará la ampliación y durante qué horarios funcionará.

En la apertura de sesiones, el intendente Ulpiano Suarez habló sobre esto: "Aquí, quiero hacer llegar un mensaje especial a los vecinos de Arístides y de toda la Quinta sección, con quienes nos hemos reunido y a quienes hemos escuchado. Implementaremos el estacionamiento medido en calles transversales para evitar la llegada de los denominados trapitos que alteran la tranquilidad de la zona, el trabajo que realizamos con los bares y locales gastronómicos para que sus actividades no se dificulten el descanso merecido de los vecinos, avanzando con medidas de insonorización y estrictos controles y sanciones cuando corresponda".

La calle Arístides Villanueva es una popular vía a la que miles de personas concurren para disfrutar de sus bares y restaurantes

Si bien Ulpiano aseguró haberse reunido con los vecinos que deberán pagar un extra, no entrevistó a todos. Puesto que en un recorrido que hizo MDZ por las calles lindantes a la popular Arístides Villanueva, la gran mayoría de vecinos y trabajadores se mostraron en contra de un estacionamiento medido.

Para quizás desligarse y no quedar como los "malos", los creadores de esta medida culpan a los trapitos de los principales problemas de inseguridad, pero parecen olvidar que ellos mismos son responsables de hacer cumplir el Código Contravencional que establece: "Cuidado de vehículos sin autorización legal. El que, sin acreditar habilitación de la autoridad competente, exigiere o aceptare contraprestación por permitir el estacionamiento o alegare el cuidado de vehículos en la vía pública, será sancionado con multa desde quinientas (500) U.F. hasta un mil (1.000) U.F. o arresto desde cinco (5) días hasta diez (10) días".

"Si la infracción se cometiere en las inmediaciones del lugar en que se realicen espectáculos públicos, la sanción se elevará al doble en sus mínimos y máximos", explica este reglamento.

Qué dicen los vecinos de la zona

En el recorrido para conocer la opinión de los vecinos, MDZ consultó a trabajadores y vecinos.

"Es una barbaridad que hagan esto. Vivo en Martínez de Rozas y ya con la ciclovía me quitaron la posibilidad de estacionar, ahora me entero de esto. No me queda más remedio que presentar un derecho de amparo", comentó una vecina.

"La verdad que es un despropósito, esto es un barrio e invito al genio que planea hacer esto a venir de noche, se va a dar cuenta que no hay trapitos acá. Quizás hay uno o dos máximos y son superamables", se quejó Antonio.

Alejandro, es un verdulero que trabaja sobre Coronel Rodríguez, calle perpendicular a Arístides Villanueva, y comentó que se trata de una medida en contra de los trabajadores: "Creo que no lo han pensado bien, acá muchos vienen a trabajar y dejan los autos estacionados. Yo estoy 11 horas, acá voy a pagar más de $1000 por trabajar. Quizás deberían hacer una oblea para los trabajadores y que no nos hagan pagar".

Una sola voz, la de Agustín. "A mí no me conviene esta medida, pero si genera trabajo y ayuda a realizar mejoras en la ciudad, la acepto", explicó.

En las redes también hay descontento por esta medida "consultada". "La División Arístides no puede controlar a 10 trapitos y la única idea que se les ocurre es meterle la mano en el bolsillo a los vecinos", escribió un usuario haciendo alusión a la serie "División Palermo": una guardia urbana que brilla por su ausencia.