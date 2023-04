Mujeres 5.0 es mi vida, es la vida de una generación especial que me propuse dar a conocer. Lo que quiero transmitir es el aspecto positivo de tener 50 años y más, tomarnos nuestros cambios desde el lugar más óptimo y llevadero, rompiendo con modelos fijos, estereotipos y porque no mitos que vienen de generación en generación. La necesidad imperiosa de contar lo que estaba sintiendo al llegar a los 50 años fue el paso inicial de este libro, las primeras letras, el primer punto seguido.

Así nació el libro Mujeres 5.0 “No somos una menopausia” de Editorial Lugar. En cada página propongo una mirada relajante de lo que vivimos en esta edad; cada capítulo engloba un tema determinado que nos envuelve completamente. Debo confesar que cada apartado me cambió un poco, me hizo reflexionar sobre mis propias vivencias, mis logros, mis falencias, mis miedos… Incluye un material muy elaborado con la opinión de grandes personalidades capacitadas, cada una en el área en que intervino. Creo que pude capturar, analizar y capitalizar cada momento vivido en esta etapa como una guía intuitiva o simplemente como un camino a seguir para que veamos cómo se viven los 50 años hoy.

El libro Mujeres 5.0 “No somos una menopausia” en un viaje… un paseo al que invito a cada mujer (y por qué no, también, a cada hombre que quiera conocernos un poco más) por la senda de nuestros años vividos y donde la estación principal sea esta fantástica etapa que nos toca atravesar juntas. Desde una mirada profunda y positiva, prestando atención y escuchando lo que realmente estamos buscando, sintiendo, necesitando y por supuesto logrando.

¿Por qué afirmo que no somos una menopausia?

Todo comenzó cuando estaba leyendo un excelente libro sobre las etapas evolutivas de las mujeres, desde nuestro nacimiento hasta la vejez, dividido en capítulos según cada década y desde un enfoque médico y psicológico.

¿Qué pasó?

En cada etapa de la vida había algo bueno que contar, algo interesante para leer y descubrir… hasta que llegué al capítulo de los 50 años. Horror y decepción, bronca y ganas de decirle unas cuantas cosas al autor y a toda la sociedad que nos limita a una sola

cuestión. ¡Sólo hablaba de la menopausia! Así es, para nuestra etapa sólo tenía como correlato la vida hormonal, nuestro declive; sólo éramos un ciclo fisiológico.

Inmediatamente me dije: “esto no puede ser… somos mucho más que eso y ni siquiera eso somos”. Así nació Mujeres 5.0, de la necesidad de contar todo lo bueno que nos abraza cuando entramos en esta edad, de la alegría inmensa que dan la seguridad, la sabiduría de los años, la templanza de la madurez…

¿Y todo eso dónde estaba?

El hecho de sólo enfocarnos en la menopausia nos lleva a la peligrosa cuestión de vivir en la queja, en el dolor físico y sus cambios, en las pérdidas de todo tipo. El difícil estado del dolor constante por lo que ya no será. Y ese es el enfoque del cual deberíamos salir de forma urgente. Por todo esto es que me animo a afirmar que no somos una menopausia, y sí una menos- pausa para el disfrute, para el logro de nuestros deseos postergados, de nuestros proyectos personales dejados a un lado, menos-pausa para el amor elegido, las amistades verdaderas, las experiencias que nos gratifican y todo lo que nos haga sentirnos plenas.

Nuestra mirada debería estar en el abanico de oportunidades y nuevas experiencias enriquecedoras y gratificantes que tenemos al alcance de la mano. Empecé así a hablar, a escribir en un blog, a buscar información, libros y artículos relevantes sobre el tema, a expresar lo que sentía, hasta descubrir que no era la única mujer que lo pensaba. Foto: MDR.

Mujeres 5.0 intenta hablar sobre los que nos pasa y lo que sentimos las mujeres de 50 años y más, abordado desde el humor. Una mirada positiva y empoderada de los temas que traspasamos las mujeres en esta etapa. Nos importa la salud, la belleza interior y exterior, la alimentación, los vínculos, el crecimiento personal y las actividades placenteras. Pongamos las arrugas, las canas y nuestros rollitos de moda porque son parte de lo vivido y disfrutado. Somos pacientes, dinámicas, cariñosas, amantes, sexys, emprendedoras, contenedoras, trabajadoras, pero por sobre todas las cosas somos sabias: a esta altura de la vida ya sabemos qué queremos y qué no.

En el libro Mujeres 5.0 encontrarán los siguientes temas: De las cincuentonas a las cincuentañeras; Las mujeres 5.0 y su autoestima, un viaje hacia nuestro interior; Ser sexy y bella a los cincuenta y no morir en el intento; La histerectomía en las Mujeres 5.0; Pongamos las arrugas de moda; Innovar a los cincuenta, las nuevas emprendedoras; Nosotras 5.0 y los otros; Comer rico y bailar la vida sin-cuenta y mujeres salvajes, mujeres brujas, mujeres sabias, mujeres 5.0.

Y como bien digo en el último capítulo del libro… “Mujeres 5.0 para nosotras no hay final, les repito: somos un continuo inicio, somos mujeres que disfrutan del camino, de caminar y contemplar. Ya no interesa la búsqueda del tesoro porque ese tesoro ya lo encontramos hace tiempo. Ese tesoro está dentro nuestro y se refleja en esa sonrisa tan hermosa que regalamos, en esa actitud de seguridad bien ganada, en esa alegría loca de sabernos dichosas y únicas.

Mujeres 5.0 somos el tesoro que la mayoría sigue buscando sin reconocerlo como propio y cercano. Y cuando uno descubre esto, no hay nada que nos detenga. Estoy convencida de esto y espero haberles transmitido mi idea con la misma pasión que la siento.

Mujeres 5.0 nuestro final es un nuevo y cada vez mejor inicio”. Daniela Rago.

* Lic, Daniela Rago, licenciada de Psicopedagogía, RRPP, Creadora de Mujeres 5.0

Twitter: @Mujeres50

Instagram: @DanielaRago4