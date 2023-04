Cómo es la vida de Luis Chocobar a dos años de ser condenado

A dos años de ser condenado por homicidio con exceso en cumplimiento del deber a dos años y medio de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para funciones operativas, Luis Oscar Chocobar rompió el silencio y contó a qué se dedica en la actualidad.

"Como la pena quedó en suspenso, yo sigo formando parte de la fuerza, nunca estuve desafectado ni inhabilitado... Trabajo en comisaría, patrullo, porto armas. Tengo que esperar que se expida Casación, que es garantista y seguro aumentaría la pena. En ese caso, con mi abogado Fernando Soto apelaremos e iremos a la Corte Suprema, lo que sucedería dentro de cinco o seis años", aseguró Chocobar en diálogo con Clarín.

Actualmente Chocobar luce irreconocible. En diciembre de 2017 pesaba casi 120 kilos y hoy ronda los 77. Sufrió diabetes nerviosa, ataques de pánico, tuvo que iniciar tratamientos psicológicos y tomar medicación. "Casi obligado por lo que estaba viviendo, empecé a pensar un poco más en mí y en mi familia. Me di cuenta de que la fuerza policial te absorbe, casi no tenés vida y, acorralado, empecé a soltar, a darme cuenta de que hay un mundo distinto sin el uniforme", explicó.

Luego de tres años de cursada se recibió de enfermero y ya lleva su segundo año en la carrera de Derecho. "Quiero ayudar a los futuros Chocobar... Yo no tuve a nadie de la fuerza que me diera una mano, quiero ser el primero", aseguró.

Además de cumplir las 48 horas semanales como policía, Chocobar trabaja en un estudio jurídico de su abogado. "Estoy aprendiendo, ganando un poco de experiencia y soy el intermediario entre las familias de los policías que consultan y los abogados. Soy como el nexo, la pata de confianza... No me pagan nada, pero sí se hacen cargo de los estudios en la UMSA (Universidad del Museo Social Argentino), una facultad imposible para mi presupuesto", señaló.

Con respecto a lo ocurrido el 8 de diciembre de 2017, Chocobar aseguró: "Yo duermo bien, vivo tranquilo, sin fantasmas y no me arrepiento de lo que hice. Es más, volvería a hacer las cosas como las hice en su momento. Yo aquella mañana iba a tomarme un colectivo para ir a laburar, salía a laburar y me encontré con un delito y procedí como manda la ley".

"Después de gritar 'alto, policía', realicé disparos disuasivos. Una de las personas a los que perseguía tenía un cuchillo y estaba en peligro la vida de terceros en ese lugar... Yo usé el arma de fuego porque otros corrían peligro de vida. Hice lo que tenía que hacer, no fue gatillo fácil. Volvería a proceder de la misma manera", completó el policía.