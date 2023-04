Insólita historia viral: son hermanos y quieren casarse

En las últimas horas, se ha hecho viral la historia de Daniel y Ana, una pareja que llevan 9 años juntos y tienen dos hijos que desean casarse, pero existe un problema, son hermanos por parte del padre.

Ambos se conocieron en su juventud cuando ella tenía 20 años y el solo 17. Durante casi una década mantuvieron su relación en secreto y tuvieron dos hijos juntos. Ahora, decidieron casarse "más que nada, por legalizar papeles. Somos pareja, tenemos hijos, y por legalizarlo".

"Como cualquier pareja, no es por del bodorrio, sino por legalizar unos papeles", dijo Daniel. Mientas que comentó que ha querido dejar claro que son "felices así": "No es necesario ningún papel que diga que somos pareja, pero facilita un poco los trámites. De cara al futuro, tienes unos seguros que, si no estás reconocido como pareja, no tienes. Ni siquiera podemos ser pareja de hecho".

Si bien este caso ha revolucionado al mundo, Ana aseguró que conoce casos similares: "No es muy normal, pero sí más de lo que yo pensaba. Todos quieren seguir en el anonimato y la mayoría se han cambiado el lugar de residencia para vivir su vida".

La pareja

Foto: Instagram/AnaParra

En un principio su objetivo era conocerse, pero terminaron enamorados, según comentó Ana: "Está claro que nosotros nos empezamos a conocer con la intención de que éramos hermanos, pero yo tenía 17 años y ella, 21, cuando nos conocimos por primera vez". "Era algo que todo el mundo veía, todos nos decían que había algo más, que se notaba ese feeling. Nosotros, o no lo queríamos aceptar o te sabría decir, pero llegó un momento que no pudimos evitarlo".

Daniel por su parte, comentó que si bien son hermanos, "no hemos crecido juntos, no nos hemos ido de vacaciones juntos, no hemos compartido familia, nada. Es una persona que conocí un día y con el tiempo surgió esto".

La pareja posee dos hijos pequeños que conocen de esta situación, sin embargo son demasiado pequeños por lo que no entienden por completo la situación. Pese a todo, Ana ha dejado en claro que cuando sus hijos sean mayores y les pregunten, les explicará su situación: "No es algo que ocultemos. No creo que tenga que llegar un día en el que los sentemos y les digamos 'esto es lo que hay'. Ellos lo saben, cuando quieran, preguntarán".

Llevan 9 años juntos y tienen dos hijos

Foto: Instagram/AnaParra

Aunque el incesto no está considerado como delito desde 1978, hasta el momento el Código Civil de España prohíbe el matrimonio entre parientes directos. Por esta razón, la pareja en cuestión ha decidido hacer pública su historia con el objetivo de cambiar las leyes y la perspectiva de la sociedad. Asimismo, argumentan que "no le están haciendo daño a nadie porque simplemente se aman".