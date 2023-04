Cómo y desde cuándo se aplicará el aumento en las cuotas de los colegios privados de Mendoza

Tal como se venía anunciando, Mendoza no adhiere al plan de Precios Justos establecido por el Gobierno Nacional para aplicar un límite en el valor de las cuotas de los colegios privados a la hora de establecer aumentos, en el marco de la crisis económica que marca el pulso de todas las áreas de la vida cotidiana en Argentina. En forma paralela y amparándose en la posibilidad que tuvo cada provincia de adherir o no a la propuesta, el gobierno escolar provincial anunció cómo se aplicarán esas actualizaciones con una metodología propia.

Lo cierto es que, según adelantaron desde la Dirección General de Escuelas (DGE) el próximo aumento que impactará en la economía familiar podría quedar fijado en los próximos días y a partir de allí, se darán a conocer los montos que variarán en función del porcentaje de subvención que recibe cada colegio por parte del Estado provincial.

El acuerdo para incluir a la educación argentina de gestión privada en el programa Precios Justos busca que los establecimientos que reciben una subvención del estado para pagar lo sueldos de los docentes no puedan incrementar sus cuotas por encima del 16,8% en marzo. En tanto que en abril mayo y junio, el tope de aumento sería de 3,35% sobre el valor de la cuota y de 4% en julio. Esta modalidad ya fue aceptada por al menos 19 provincias. Además de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Luis, forman parte de las jurisdicciones que no adhirieron a este programa.

De hecho, este lunes, el área educativa mendocina publicó en el Boletín Oficial la resolución Nº 4121 a través de la cual la provincia cambia el sistema de actualización de las cuotas de los colegios privados.

Las familias que envían a sus hijos a colegios privados tendrán nuevos incrementos en las cuotas en el actual contexto inflacionario.

La modalidad actual para fijar los aumentos (a diferencia de la que se aplica de manera tradicional) se sustenta en la creación del Índice Provincial de Aranceles para la Educación Privada (Ipadet). "No es un valor que esté atado a la inflación, sino que para calcularlo se incluirá el Índice de Precios al Consumidor establecido por la Dirección de Estadísticas y Precios, el coeficiente de variación salarial nacional y la evolución del salario del cargo testigo docente con antigüedad de diez años", explicó a MDZ Alejandro Sconfienza, director de Educación Privada de la DGE.

¿Cómo se calculan los aumentos desde ahora?

Una vez que la DEIE publique los valores actualizados del índice y luego el gobierno escolar cruce los datos con los otros dos parámetros mencionados, se aplicará un cifra estimativa de aumento que impactará en los valores de las cuotas que deberán pagar las familias. Es actualización se aplicará cada dos meses y variará según el porcentaje de subvención que recibe cada escuela.

"El índice se aplicará a la escala de equidad ya vigente. Antes no había un plazo establecido para aplicar los incrementos. Este sistema permitirá dar mayor previsibilidad y colaborará a que los aumentos no sean tan abultados", aseguró Sconfienza al referirse al cambio en la modalidad para aplicar los incrementos que rige desde ahora. Si bien por ahora los valores no serán modificados luego del último incremento aplicado en marzo, se espera que hacia principios de mayo ya se comiencen a conocer las valores nuevos.

Cuotas que se triplicaron en menos de tres años

Dentro del total de escuelas privadas que hay en Mendoza (a las que asisten cerca de 90 estudiantes) al menos 227 reciben subvención estatal: 105 son de nivel inicial y primario y 97 del secundario. En tanto que otros siete pertenecen a la educación especial y 18 a la formación superior. La gran mayoría de esos colegios (162) cuentan con una cobertura del 100% para destinarlo al pago del sueldo de los docentes. En Mendoza, los valores autorizados para actualizar los montos quedaron pautados en enero pasado a través de la resolución N°272 en la que se estableció la escala de equidad a partir de marzo de 2023. Ese acuerdo fue firmado por representantes de las entidades y asociaciones que nuclean a los colegios privados de Mendoza, con y sin subvención del estado provincial.

La normativa que autorizó ese aumento sobre el inicio del año lectivo, estableció que los colegios privados que reciben una subvención estatal del 100% (aporte que se destina al pago de los sueldos docentes) deben cobrar una cuota programática máxima de 7.698 pesos en el nivel inicial y primario. Solo para mencionar un ejemplo en relación a los cambios producidos en los últimos años en relación a la variación de los montos en la cuota de los colegios privados de Mendoza, hay que decir que si se tiene en cuenta el monto autorizado en la escala de equidad publicada por la DGE en diciembre de 2020, el valor de la cuota mínima de referencia fue, de al menos, la tercera parte en aquél año: 2.481 pesos

En la actualidad, el valor asciende a 9.507 pesos para los estudiantes de nivel secundario y a 13.711 pesos en el caso de los establecimientos de educación especial, siempre tomando en cuenta a los subvencionados en su totalidad. De allí en más, las cuotas varían hasta llegar a un máximo de 19.317 pesos en el caso de los colegios secundarios que tienen un aporte del 30%.

Para los del nivel superior, la cuota mínima es de 10.511 pesos desde marzo. Los montos en cada caso son mayores a medida que desciende el porcentaje de aporte realizado por el estado provincial. Así, por ejemplo, la cuota mensual en un colegio secundario privado que reciba solo el 30% de subvención, el costo mensual de la cuota por cada adolescente será de 19.317 pesos.

Hacia delante y en el actual contexto inflacionario, todo indica que esas cuotas se incrementarán en un plazo no muy lejano. Una vez que la DGE aplique la nueva modalidad de cálculo para volcarlo a los valores finales, las familias recibirán las correspondientes notificaciones por parte de la institución a la cual envíen a sus hijos/as. "Es posible que se produzca un aumento, aunque será menor al que se venía aplicando", reconoció Sconfienza y adelantó que el nuevo índice se podría dar a conocer en los próximos días.