Colegios privados de Buenos Aires piden revisar las cuotas "por desactualización en los aranceles"

El Programa Precios Justos alcanzó a los colegios privados con subvención estatal. Lo anunció el Gobierno Nacional en febrero, pero algunas provincias como Mendoza decidieron no adherir ya que el criterio de aumento actuará como referencia nacional debido a que el sistema educativo es descentralizado y son las provincias las que administran los subsidios y terminan autorizando e implementado los aumentos. En ese caso, la decisión se conoció hoy.

El plan es un acuerdo entre Nación y los colegios privados subvencionados por el Estado, que establece una pauta de precios para las cuotas mensuales de dichas instituciones. Según lo acordado, se contemplaba un aumento del 16,8% para marzo, del 3,35 para abril, del 3,35% para mayo y de 3,35% para junio. Lo que da un total de 26,85% contra una inflación acumulada del 21,7% a marzo, tres meses menos que lo estipulado por el aumento.

Discusiones por el aumento a docentes y el impacto en las cuotas

Las escuelas privadas que no reciben subvención del Estado también fueron invitadas a sumarse, aunque depende de cada una la decisión de adherir o no al acuerdo que está vigente hasta el 30 de junio.

Al momento de la firma, el ministro de Educación, Jaime Perczyk agradeció “el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de los representantes de la educación privada para dar previsibilidad a los aumentos de las cuotas de los colegios y llevar tranquilidad económica a las familias”.

Según el Ministro, "Argentina tiene un sistema educativo en el que el 75% son establecimientos públicos y el 25 restante privados", pero entre los privados, entre el 70% y el 80% está ayudado por el Estado.

Para el sector de educación subvencionado, la medida está mal. Al respecto, Martín Zurita, titular de AIEPBA, dijo a MDZ: "Cuando Massa anuncia que iba a haber tope para las escuelas privadas, por supuesto que nos opusimos porque Nación no tiene la potestad de imponer la cuota a los colegios privados con aporte estatal. Cuando lo mandan a cada una de las jurisdicciones hubo ocho que lo rechazaron, la primera fue Córdoba. Mientras, la provincia de Buenos Aires nos convoca y ahí nosotros rechazamos esto porque era algo imposible de cumplir".

Para Zurita, "esto se debe a que en la conformación de la cuota de un colegio privado, el 80% es costo laboral, por lo tanto, si no sabemos de cuánto van a ser los sueldos, no podemos establecer ningún valor" y agregó que "no aceptaron lo que le dijimos, no firmamos, pero a pesar de eso lo tenemos que cumplir y no pasaron ni quince días cuando salió la paritaria docente y de más del aumento que nos autorizaron".

Esto quiere decir que el incremento salarial a docentes supera el que los colegios privados pueden cobrar, según Zurita. Por eso desde AIEPBA reclaman "la urgente recomposición del arancel" ya que desde la pandemia, dijeron, todo es más difícil, los colegios están endeudados y hasta pidiendo préstamos.

El reclamo de AIEPBA

Preocupados por el índice de precios al consumidor que difundió el Indec, creen que se "confirmó un preocupante atraso en las cuotas de los colegios privados que pone en riesgo el correcto funcionamiento de los establecimientos educativos de gestión privada en la Provincia de Buenos Aires" por lo que "remitieron una solicitud a la Dirección General de Escuelas para reclamar una urgente reunión de la comisión de Aranceles para Escuelas primarias".

La entidad sostiene en el pedido que "se vislumbra una desactualización en los aranceles de escuelas con aporte estatal que de no revertirse puede perjudicar aún más a las Escuelas, resultando imposible el sostenimiento de las obligaciones laborales y el proyecto educativo".

Además, el 21 de abril, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) elevó el requerimiento al Ministerio de Trabajo de la Provincia "para que convoque con carácter de urgente a la mesa técnica salarial a los efectos de activar la cláusula de seguimiento y revisión del acuerdo salarial de febrero 2023 para esta primera mitad del año" ya que "el fuerte incremento de precios debido a las condiciones inflacionarias de la economía está impactando con dureza en el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras docentes".

Los aumentos en 2022

Respecto de los aumentos autorizados por cada jurisdicción, la provincia de Buenos Aires había autorizado el año pasado incrementos en las cuotas de 11% en marzo, 25% en abril, 9% en julio, 6,2% en octubre y 10% en diciembre; mientras que la Ciudad de Buenos Aires aplicó incrementos de 10% en marzo, 9% en abril, 15% en julio, 20% en octubre y 14,5% en diciembre, informó Telam.



En el caso de la CABA, a diciembre del año pasado, las cuotas autorizadas en los niveles inicial, primario y secundario eran de entre $4.519 mensuales para las escuelas con 100% de subvención y de $31.098 para las que reciben un 40% de aporte, pudiéndose sumar hasta un 50% más a los establecimientos con jornada completa o extendida, según la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEP).



Mientras tanto, en la Provincia de Buenos Aires el rango es similar, ubicándose entre los $4.348 para los jardines y primarias con 100% de subvención, y $ 29.223 para las escuelas técnicas o especializadas con 40% de subvención, la categoría con menos aportes estatales.