Por qué la Ciudad de Buenos Aires se llenó de humo este domingo

La Ciudad de Buenos Aires estuvo envuelta en la mañana de este domingo en un persistente humo que afectó la visibilidad y dejó sentir un leve olor a quemado que fue mermando hacia la tarde, y desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicaron que “proviene de un incendio en el departamento uruguayo de San José”.



“El humo proviene de un incendio en el departamento uruguayo de San José. El fuego está activo desde ayer y el viento del este desplaza el humo hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires”, tuiteó la meteoróloga y difusora del SMN, Cindy Fernández.



Concretamente, se trata de un foco ígneo que afecta a la localidad de Costas de Pereira.



Desde media mañana, las redes sociales comenzaron a hacerse eco de esta situación, sobre todo en Twitter donde los usuarios se manifestaban entre extrañados y preocupados en posteos que acompañaron con fotos de la vista de sus ventanas.

¿Que se está quemando ahora en Buenos Aires? uD83DuDE14 Ese humo está muy denso sobre la ciudad uD83DuDE13 pic.twitter.com/he1C2e2iLi — Puya Raimondi uD83CuDF3D (@LilaAndrea86) April 23, 2023



"¿Qué onda este humo? ¿Por qué los medios no lo están cubriendo? No es neblina. Zona Barracas", escribió @Decha 919.



"Atendeme este nivel de humo que hay en Parque Chacabuco. Con suerte la visibilidad debe ser de 500 metros. ¿Alguien sabe de dónde viene?", posteó @neptunistico.



"Vine a Twitter a ver qué onda el #humo de la ciudad. Y nadie sabe nada. Me falló", posteó @magiaconpecas.



El pasado 3 de marzo se había vivido una situación similar aunque con el condimento adicional de las altas temperaturas, y en ese momento el motivo fue debido a incendios activos en la zona sur del Delta del Paraná, cerca de Baradero.