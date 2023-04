La historia que conmovió al país: robó en un local y le ofrecieron trabajo

Martín Moschioni es protagonista de una historia que merece ser contada. Es que un adolescente entró a robar en su local ubicado en el barrio Las Cañitas, en Buenos Aires, y – después del enojo lógico – la situación tuvo un giro inesperado.

El joven que intentó robar en Dalchemist, la cafetería de Martín, fue atrapado por el propio dueño. Podría ser otra historia de inseguridad, si no fuera por el final que Martín decidió darle.

Es que el empresario optó por darle una oportunidad a la familia del chico (que es menor) y le ofreció trabajo a uno de sus hermanos.

Gracias a las redes sociales, lo sucedido se volvió viral y Martín contó los detalles en una entrevista con MDZ Radio.

“Los argentinos sabemos que somos solidarios”, arrancó diciendo. “Me tocó la suerte de dar con un muchacho que se dejó ayudar”, expresó Martín en Según Cómo lo Mires.

“Me di cuenta que era muy chiquito, que cuando cayó le dolió un montón. Después noté que tenía las zapatillas rotas, el pantalón roto, pero estaba muy enojado todavía. Lo esposó la policía, nos fuimos a hacer la denuncia con la clienta y una chica que trabaja con nosotros, que es bastante sensible, me preguntó cuántos años tenía y le dije que no debía pasar los 16”, contó.

Y siguió: “Se puso muy mal, empezó a llorar. Así que le dije que fuera a preguntarle cómo estaba. Volvió y me dijo que tenía 15 años, que se llama Martín, y ahí me hizo un click”.

“No me costaba nada decirle que acá iba a tener un plato de comida o incluso un trabajo, porque me estaba faltando un bachero, después reaccioné que era más chico. Se puso a llorar y me dijo, mañana cuando salgo lo vengo a ver”, detalló Martín.

Les presento a mi alumno, Martin Moschioni, dueño de la cafetería Dalchemist en Cañitas.

Mis alumnos dan el ejemplo.

Que descansen.@utditella pic.twitter.com/7iGxorZ2RE — Andrés Hatum (@andreshatumok) April 21, 2023

Tal como había prometido, al otro día fue hasta el local: “Lo abracé y me abrazó, se notó que es un pibe amoroso, que le falta afecto, que le das un abrazo y lo necesita”.

“Empecé a indagar en su historia y me di cuenta que estaban todos dispuestos a laburar. Me puedo equivocar o no”, indicó Martín durante la entrevista.

Lucas es el hermano de Martín que empezó a trabajar en la cafetería. La cafetería está ubicada en el barrio Las Cañitas

“La intención es acompañarlo, marcarle un poquito el camino. Hoy viven tres hermanos juntos en una casa y Lucas vive enfrente con la novia que va a ser mamá. El más grande, Walter, tiene 22, tiene una carga encima con los hermanos, le dije que cuente conmigo para lo que sea”.

Sin dudas hay otra cara de la moneda. La reflexión de Martín es que, después de lo que pasó y gracias a la repercusión que tuvo, habrá chicos que en vez de robar van a pedir laburo: “Debe haber varios que quieren hacerlo y no se animan a pedir una mano”, cerró.