La gran suma de dinero que ingresará a Mendoza gracias al Mundial Sub 20

Mendoza fue elegida para ser subsede del Campeonato del Mundo Sub 20 que se jugará en Argentina. En diálogo con MDZ, la ministra Nora Vicario habló sobre la oportunidad que representa para la provincia llevar a cabo este evento de talla mundial y lo difícil que fue ser una de las subsedes, junto a San Juan, La Plata y Santiago del Estero.

"Es muy importante haber sido elegidos como subsede del mundial sub-20 por la FIFA, un evento internacional de prestigio, el segundo más importante después del mundial, del cual los argentinos somos campeones. Así que entendemos que para la marca Mendoza, que va a tener la transmisión en vivo a 140 países, es muy importante", comentó la ministra desde las gradas del Estadio Malvinas Argentinas.

En la provincia jugarán ocho selecciones y una de ellas es Brasil, por lo que la ministra aseguró que planea aumentar los 9 vuelos semanales para los 15 días que durará el Mundial, esto para que más turistas de dicho país puedan llegar a la provincia. Además, aseguró que hay una posibilidad de que juegue Estados Unidos en la provincia, por lo que, si esto ocurre, se buscaría una conexión directa con el país norteamericano.

La ministra aseguró que lograr ser subsede del mundial fue una ardua tarea que no se podría haber logrado con un trabajo conjunto entre el sector privado y el gobierno provincial. Vicario aseguró que fue difícil responder a las exigencias de la FIFA, puesto que "miden absolutamente todo, ellos recorrieron los hoteles y se fijaban en la habitación, en la alfombra, en los spas, gimnasios, también evaluaron los medios de transportes, espacios recreativos y afortunadamente tuvimos la capacidad como destino de responder a esa demanda".

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

"Muchas veces nos llegaban correos a las 3 de la madrugada y lo contestábamos, así fue la capacidad de respuesta que tuvo la provincia de Mendoza y esa capacidad nos dio respuesta al ganarnos la plaza", agregó.

Este gran trabajo ya puede tener frutos, entre transporte, gastronomía y hotelería, aseguró que cada equipo moverá acerca de un millón y medio de dólares: "A Mendoza inicialmente van a venir 8 equipos, por 40 personas que los integran, tenemos que sacar un gasto promedios que es de 450 dólares per cápita. Esa cuenta se debe calcular también por la cantidad de tiempo que puede llegar a ser 15 o 20 días según lo que el fixture lo demande, por lo cual, cada equipo moverá alrededor de un millón y medio de dólares".

Por último, Vicario se refirió a la polémica que se instauró por la decisión de la FIFA, que a lo largo de las tres semanas que durará el Mundial Sub 20, llamará a los estadios por el nombre de la ciudad o provincia y no por su nombre original. "Nunca se pidió en ningún momento que se cambiara el nombre del estadio porque eso no es negociable. Lo mismo va a pasar en San Juan con el Estadio Bicentenario o en Santiago del Estero con el Estadio Madre de Ciudades y también el de La Plata, que es Diego Armando Maradona", comentó.

Además, aseguró que si bien no estará el nombre original del estadio, si estará el de la provincia lo que sirve como propaganda. "Realmente es una promoción turística invaluable", comentó Vicario e invitó a otros turistas a que visiten Mendoza, ya que el evento puede ser aprovechado por PreViaje 4.

Por su parte, Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia, comentó que "no se planteó nunca por parte de FIFA". Tal y como se preveía, este viernes el Estadio Malvinas Argentinas fue rebautizado como Estadio Mendoza por el ente que regula el fútbol a nivel internacional.

Chiapetta aseguró que "se generó una polémica por una mala información, entiendo yo con mala intención. No lo puedo entender todavía. El Estadio Malvinas Argentinas no cambia el nombre, de hecho así lo tuvo que aclarar el Ministro de Turismo, Matías Lammens ayer, a través de su cuenta de Twitter, que nunca la FIFA insinuó nada respecto a cambiarle el nombre a ningún estadio de ninguna de las cuatro sedes".