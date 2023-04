La fumigación por dengue, ¿es peligrosa para la salud?

La Argentina atraviesa un brote de dengue con más de 40.000 casos confirmados y 39 muertos hasta el momento, y Mendoza no es la excepción. En la provincia recientemente se han detectado dos casos de dengue autóctono, es decir, sin antecedente de viaje.

Ambos casos confirmados corresponden a una pareja de Maipú que, según la ministra de Salud, Ana María Nadal, se encuentran en buen estado de salud aislados en el domicilio en el que residen y están siendo acompañados y vigilados epidemiológicamente, según los protocolos establecidos.

Estos casos han sido un disparador en el Gobierno mendocino, que ha iniciado numerosas acciones tales como vigilancia epidemiológica y fumigación para que estos casos aislados no se vuelvan una epidemia. El gobierno decidió fumigar a ocho cuadras a la redonda de la casa donde se detectó dengue autóctono.

El aedes aegypti es el mosquito que transmite el dengue

Esta medida es esencial para acabar con el aedes aegypti, vector del dengue, pero puede generar un sentimiento de preocupación en los vecinos, puesto que no saben si el insecticida que se utiliza es tóxico o no. Para no alertar a los vecinos, MDZ consultó a Daniel Peña, Director de Ambiente de Maipú.

Peña explicó que la fumigación se realiza "en conjunto con el Gobierno de la nación y la provincia" y que el insecticida que se utiliza es de "baja toxicidad" para animales y personas, por lo que los vecinos no deben temer si se fumiga en sus barrios.

Las fumigaciones se realizarán en la vía pública y "en lugares donde no acceden las personas", como puentes, acequias y baldíos. Si es necesario fumigar dentro de una casa, Peña aseguró que ese trabajo lo hará el Gobierno nacional y provincial y no el municipal.

Peña hizo hincapié en que, aunque la fumigación es crucial, es igualmente importante que los vecinos eliminen los recipientes donde el mosquito aedes aegypti pueda reproducirse. El agua estancada es el sitio ideal para que este mosquito ponga sus larvas, lo que les permite sobrevivir durante todo el invierno y nacer como mosquitos infectados en la primavera. Por lo tanto, es fundamental que la población se involucre en la eliminación de estos criaderos para prevenir la propagación de la enfermedad.

Síntomas

Los síntomas que pueden presentar los contagiados con dengue son: fiebre con temperaturas que ronden los 38° a 40°, dolor muscular, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, pueden aparecer manchas en la piel, picazón y sangrado de nariz.

Si bien la tasa de letalidad es relativamente baja (0,07%), los casos se complican cuando hay una cocirulación de serotipos (tipos de dengue). La ministra de Salud, Ana María Nadal habló sobre esto: "Cuando la persona se reinfecta es decir, tuvo dengue en una oportunidad y después vuelve a tener dengue con otro serotipo distinto, esos son los casos que son más posibles de que desarrollen la forma grave de la enfermedad", dijo.

"Los síntomas de mayor gravedad pueden aparecer entre el sexto o séptimo día "cuando empieza a cursarse con hemorragias la enfermedad, ya que el virus provoca sangrado interno y se puede manifestar con vómitos, con sangre o con melena (cuando uno defeca sangre) o con metrorragias", precisó.

Por último, la ministra pidió "cuidar mucho a los chicos, a los bebés, a los mayores de 65 años y también a personas con patologías crónicas cardiovasculares", ya que tienen más posibilidades de desarrollar la enfermedad grave.