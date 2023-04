Fotos: miles de chilenos se preparan para "invadir" Mendoza otra vez

Algo está claro: los chilenos no solo eligen cruzar a Mendoza para realizar compras de alimentos y elementos de primera necesidad en supermercados durante los fines de semana largo, sino que lo hacen cada vez más seguido. Este viernes se dieron a conocer fotos de una larguísima fila de vehículos que espera para cruzar el Paso Internacional Cristo Redentor y llegar a nuestra provincia.

"Hasta tres veces más barato compramos acá", reconocen los chilenos que compran en Mendoza. Las voces del vecino país ya son moneda corriente en los pasillos de los supermercados mendocinos y este fin de semana no será la excepción.

Cientos de autos esperan para cruzar a Mendoza.

El fenómeno no es nuevo debido a la cercanía y a la conveniencia en la compra de algunos productos. No obstante, en los últimos tiempos ha crecido la cantidad de turistas que visitan los supermercados en busca de artículos de perfumería, limpieza y alguna que otra delicia. Los alimentos no perecederos también los consiguen a precios mucho más convenientes.

En palabras del gerente general del mayorista Oscar David, Rubén David, las compras de chilenos "se centran en uno o dos días del fin de semana". Además, no se trata de un movimiento que supere a la compra de los mendocinos en lo que a volumen respecta, pero sí es cierto que se ha incrementado en el último tiempo.