Caja de Salud: quejas de los profesionales mendocinos por un fuerte aumento

Tal y como indicaron desde los grupos denunciantes a MDZ, la Caja de Salud nuclea once profesiones con matrícula y monotributista y están obligados a aportar, el no hacerlo permite a la caja intimarlos y embargarlos por la Ley 6728. A fines de diciembre del año pasado hubo un fuerte aumento en el que se vio un incremento que, según marcaron, fue del 80% y 100% en aportes jubilatorios para quienes trabajan en la parte privada de la salud local.

"Esta caja es al menos seis veces más deficiente que ANSES, tenemos hoy un aporte de $20.000 pesos contra $ 2.200 para percibir prácticamente lo mismo, hoy la caja paga algunas jubilaciones de 14.000. Los mecanismos del directorio tenientes a no generar participación de los afiliados no informando por distintos medios con que cuentan las autoridades como su página oficial, correo electrónico y redes sociales. La continua elección "endogámica" de autoridades que hace que los síndicos no respondan a los afiliados si no que en la realidad son funcionales al directorio. La caja ignora una ley nacional y obliga a mujeres a jubilarse a los 65 años vulnerando sus derechos. No difunden gastos del directorio por parte de sus integrantes y cuál es el rol el costo por la participación en la coordinadora de cajas a nivel nacional", difundieron en un comunicado a modo de puntos del reclamo.

"Actualmente somos unos casi 30.000 afiliados en Mendoza divididos en varias profesiones como psicólogos, fonoaudiólogos, obstétras, licenciados en Trabajo Social, nutricionistas, odontólogos, médicos veterinarios, médicos, farmacéuticos y bioquímicos", explicaron a MDZ.

Por el aumento, informaron a este medio que el ajuste se realizó de la siguiente manera: "Un profesional de la Salud que tenga más de 10 años matriculado pasó de aportar $5.000 a $10.000 si es categoría A. Uno de categoría B pasó de los casi $8.000 a $16.000".

Y pusieron las quejas por la asamblea convocada en San Martín: "La idea de juntarse es para poder viajar varios en cada auto y poder trasladar a quienes no cuenten con movilidad y que llevemos DNI. Nos hemos enterado hace dos días de la asamblea que es en un lugar alejado, pero nos convocaremos primero en la Plaza Independencia y saldremos cerca de las 19:30 a San Martín".