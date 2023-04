Discapacidad y discriminación: grave denuncia a una empresa mendocina de turismo

Silvana Moreira tiene 42 años y es Licenciada en Enfermería: tiene una discapacidad motriz que le demanda rehabilitación de por vida, pero estudió, trabaja y formó su propia familia. Sin embargo, recién el año pasado decidió sacar el Certificado Único de Discapacidad.

Lo que no se imaginaba era que tener el CUD iba a ser más un problema que una solución. “Parece que desde que tengo el certificado, todo cuesta más”, contó a MDZ.

Silvana está casada y tiene una hija de 10 años. En enero decidieron emprender un viaje en familia; debido a que tanto ella como su marido trabajan en Salud, no vacacionaban desde antes de la pandemia.

“Después de no haber salido de viaje durante muchísimo tiempo decidimos hacer turismo, averiguamos en diferentes lugares y elegimos la agencia Cuareim”, recordó. “Preguntamos si había posibilidad de ir a Miramar y dijeron que sí. Las personas que tienen el CUD tienen pasajes gratis, pero ellos nos dijeron que no. Igual decidimos hacerlo, yo pagué mi pasaje”, agregó.

Más allá del primer inconveniente, explicaron la situación para que todo quedara registrado, pero desde un principio les dijeron que no podían llevar ni reposeras ni sombrillas.

“Yo les dije que tenía que llevar mi reposera, pero me dijeron que estaba prohibido. Les dije que la necesito, no me puedo sentar en cualquier lado. La chica muy amablemente me dijo, 'quedate tranquila, hay gente que ha estado llevando. Lo que podés hacer es encintarla a la valija'. Llegamos a la terminal el 18 de enero y, apenas llegamos al andén donde arriba el colectivo, la coordinadora lo primero que me dijo fue ‘eso no sube’”, detalló Silvana.

La denuncia de Silvana en Facebook.

Si bien explicaron la situación, no hubo caso. “Vinieron los colectiveros, nos dijeron que no nos podían llevar. La coordinadora nos dijo que ellos no tienen convenio con Discapacidad y mi marido le dijo ‘esto no se trata de convenio, es una ley nacional’. No pueden impedir que una persona con discapacidad lleve algo beneficioso para su salud”.

“Finalmente, después de tener que ventilar mi problema delante de todos los pasajeros, explicar el por qué necesito la reposera, me dijeron que igual no podía subir”, indicó.

Y añadió: “Nos preguntaron si íbamos a viajar o no, nos quedamos helados. Se fueron, nos dejaron ahí, con reposera, mi hija llorando, yo angustiada porque es la primera vez que me pasa un hecho así de discriminación, estoy pagando el viaje con mucho esfuerzo, me hicieron sentir muy humillada”.

En ese momento, el marido de Silvana llamó a la empresa, pero se negaron a devolverles los pasajes: “Contraté un abogado, enviamos una carta documento y ellos negaron toda mi situación”.

Después de la primera carta, “llamaron para arreglar. Me ofrecieron $500.000 pesos (los pasajes me salieron $300.000), en un principio dije que sí, es la primera vez que me pasa esto. Pero después me di cuenta que me querían tapar la boca y esto iba a seguir pasando”.

Silvana decidió no aceptar y llegó una nueva oferta, esta vez de $700.000. Sin embargo si intención es ir a juicio y “llegar hasta las últimas consecuencias”. Hasta aora, nunca la llamaron para pedirle disculpas o dar una explicación.

La idea no es arreglar, sino que las cosas cambien a futuro: “El trato que tuve fue muy denigrante. Ese día que estaba tan mal pensé en todas las personas que tienen una discapacidad y que son discriminadas de esta manera”, cerró Silvana respecto de una situación que, en efecto, viven cientos de personas todos los días.

Qué dice la ley sobre los pasajes para personas con discapacidad

La empresa denunciada por Silvana adujo “no tener convenio” con Discapacidad, por lo que le cobraron su pasaje a pesar de contar con el CUD. Sin embargo, no se trata de un convenio sino de una ley nacional.

Las personas con discapacidad tienen derecho a viajar de forma gratuita en todos los servicios de transporte controlados por el Estado argentino: la Ley Nº 22.431, reglamentada por el Decreto Nº 38 el 9 de enero de 2004, con las modificaciones realizadas por las Leyes N° 24.314 y N° 25.635, establece que las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deben transportar de manera gratuita a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier índole que tiendan a favorecer su plena inclusión social. La franquicia es extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada.

Dicha ley establece que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) será el documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, siendo necesaria la sola presentación del mismo con el documento nacional de identidad (DNI).

Los medios de transporte en los que el viaje es gratuito son los siguientes:

-Colectivos de la Región Metropolitana: líneas 1 a 199.

-Trenes de la Región Metropolitana.

-Colectivos de media y larga distancia.

-No se incluyen las líneas de colectivo interurbanas provinciales.