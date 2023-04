El dato clave que reveló el Gobierno de Mendoza sobre el dengue

Esta mañana, autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron el primer caso de dengue sin antecedente de viaje en la provincia. El caso de dengue detectado corresponde a serotipo 1 y fue estudiado en el laboratorio de Salud Pública.

Este caso se suma a numerosos casos positivos con circulación viral autóctona de dengue en 15 provincias del país. Con respecto a este primer caso, la ministra de Salud, Ana María Nadal, dio información crucial sobre esta enfermedad.

La Ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal

Nadal comentó que el gobierno ha evaluado "aproximadamente 28 casos, de los cuales 8 dieron positivos y el primero que no tiene antecedentes de viaje ha sido este. Y aseguró que una de las consecuencias se debe a las altas temperaturas que se han vivido en las últimas semanas: "La cuestión climática influye para que los mosquitos circulen fuera de época y también todo el movimiento de personas que hay en todo el país. Nosotros, en semana santa, recibimos una cantidad importante de personas. Esto puede hacer que haya circulación del virus en la provincia de Mendoza por primera vez que antes no lo teníamos, no y tiene mucho que ver con las condiciones también climáticas de la provincia".

Tras este primer caso, Nadal aseguró que están realizando una "exhaustiva vigilancia epidemiológica" y aseguró que "todas las personas que consultan al sistema de salud con sintomatología compatible al dengue la estudiamos, así que con esa vigilancia epidemiológica activa vamos haciendo las investigaciones para ver qué encontramos".

El dengue se transmite con la picadura del mosquito aedes aegypty, un mosquito fácil de identificar, ya que posee rayas blancas en sus extremidades, y no entre personas como la gripe o el coronavirus. Ante un caso positivo, desde el Gobierno aseguraron que se realizan dos tipos de acciones: la primera vinculada con las personas y "tiene que ver con buscar a ocho cuadras a la redonda, personas con sintomatología inespecífica y las otras acciones son contra el vector, osea fumigar para matar al mosquito".

Fumigar ayuda a combatir el dengue

A los mendocinos, la ministra pidió que vacíen los lugares donde haya agua estancada.

"El mosquito como tal vive entre 8 a 12 días, pero hay que tener precauciones en la larva, por ejemplo, si hoy mosquitos han puesto larvas en aguas estancadas, esas larvas sobreviven todo el invierno y en la primavera cuando nazcan los mosquitos van a ser mosquitos infectados entonces, por eso es tan importante esta acción del descachareo que le llamamos que es verter el agua porque es una enfermedad que más allá de colocarnos repelente para que no nos pique el mosquito, utilizar telas mosquiteras hay que trabajar mucho sobre la larva", aseguró.

Cuándo el dengue se vuelve peligroso

Si bien la tasa de letalidad es relativamente baja (0,07%), los casos se complican cuando hay una cocirulación de serotipos (tipos de dengue). Nadal habló sobre esto: "Cuando la persona se reinfecta es decir, tuvo dengue en una oportunidad y después vuelve a tener dengue con otro serotipo distinto, esos son los casos que son más posibles de que desarrollen la forma grave de la enfermedad.

El dengue genera múltiples síntomas, en caso de un cursado leve las personas pueden sufrir:

Características de una enfermedad respiratoria

Fiebre alta

Mialgia

Cansancio

Dolor ocular y de cabeza

Sangrado leve de encías

Los síntomas de mayo gravedad pueden aparecer entre el sexto o séptimo día "cuando empieza a cursarse con hemorragias la enfermedad, ya que el virus provoca sangrado interno y se puede manifestar con vómitos, con sangre o con melena (cuando uno defeca sangre) o con metrorragias".

Por último, la ministra pidió "cuidar mucho a los chicos, a los bebés, a los mayores de 65 años y también a personas con patologías crónicas cardiovasculares", ya que tienen más posibilidades de desarrollar la enfermedad grave.