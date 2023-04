Por qué el tren de carga no logra recuperar peso en el traslado de la producción nacional

Argentina contó tiempo atrás con una vasta red ferroviaria que fue el motor de una nación pujante que, lamentablemente, se fue tiñendo de sepia hasta caer en el olvido. Los servicios de carga cumplían una parte fundamental del funcionamiento del país, pero con su desaparición la industria del transporte de cargas quedó en manos de los camiones, generando conflictos para la posterior reconstrucción de la antigua red de trenes.

En el marco de este proyecto de reconstruir y volver a conectar los distintos puntos del país, se llevó adelante el “Plan Belgrano”, iniciado en la presidencia de Mauricio Macri, bajo la coordinación de José Cano. En diálogo con MDZ, el exfuncionario destacó: “En los años que coordiné el Plan Belgrano, se construyeron 1.100 kilómetros de vías, durante esta gestión solo hicieron 44 kilómetros”, en referencia al Plan Norte Grande, que inició el Gobierno de Alberto Fernández como continuidad del de la gestión anterior. Además, explicó que, en el período anterior, muchas obras se vieron demoradas o interrumpidas por cortes de vías e instalaciones de viviendas precarias en los trazados planificados. Al mismo tiempo destacó la importancia de este trabajo para reflotar "pueblos fantasma" que sufrieron una deformación demográfica tras el desguace de la red ferroviaria.

La reapertura del servicio de cargas con Brasil forma parte del desarrollo conjunto para reflotar las relaciones económicas bilaterales

También, Cano aclaró que un mayor desarrollo de las vías férreas generaría un menor costo de los productos agrarios: “Los traslados en camión rinden hasta los 300 kilómetros, más allá de eso, es necesario el tren para bajar los costos al consumidor”.

Este último punto, lo plantea como un condicional el funcionario Alberto Sesé, secretario técnico de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Bolsa de Comercio de Rosario: “Es necesario un desarrollo en infraestructura y regulación para que sirva el desarrollo de la red de ferrocarriles de carga”, aclaró en diálogo con este medio. Además, remarcó que los precios se establecen con el producto en fábrica o en puerto, quedando siempre a cargo del productor el precio del flete.

“Si se refaccionan vías, se construyen nuevas líneas troncales y secundarias, pero no se cambia la regulación, no alcanza. Es necesario que se hagan las dos cosas juntas”, enfatizó Sesé con respecto a la posibilidad de restablecer la red ferroviaria de cargas, dado que tampoco podría garantizarse un menor costo si no hay un desarrollo estratégico ni la inversión necesaria que, en muchos casos, también puede requerir un esfuerzo de los productores de determinadas regiones.

Igualmente, explicó: “Hay que tener en claro que no se puede delegar todo el transporte a un solo método. No rinde que todo dependa de los camiones ni de la red ferroviaria”. Sesé, también valoró que hay que “tener en cuenta que los ferrocarriles son más amigables con el medioambiente por la menor emisión de gases de efecto invernadero. No porque no los generen los trenes, sino porque el traslado es de mayores cantidades y se requiere menor consumo para realizarlo”.

Los camiones, en promedio, son más caros que los ferrocarriles pero no es una regla general, ya que son muy necesarios para determinados trayectos

Ante este posible desarrollo, el gremio de camioneros no fue de los promotores, sino que acusó una supuesta competencia desleal. Este reclamo tuvo su pico en 2019, cuando sindicalistas interrumpieron las vías del Ferrocarril San Martín en las cercanías de Junín. En aquel momento, el sindicalismo camionero reclamó contra el gobierno de Macri, que apostaba a la llegada de productos agrarios por esa vía, porque “quitó trabajo a los camioneros”, según declararía Ramón Jatip, presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas. Este puede ser uno de los grandes motivos que hayan frenado el desarrollo ferroviario, aunque en las últimas semanas se anunció la reapertura del servicio de cargas internacional entre Brasil y Argentina.

Al mismo tiempo, la reconstrucción de los trenes es motivo de fiesta para muchos "pueblos fantasma" que habían quedado en el olvido y sufrido un éxodo que los convirtió en sitios fantasma. Entre la posibilidad de mejorar el rendimiento en el transporte, el conflicto con camioneros y la chance de “resucitar” pueblos a lo largo de todo el país, la decisión política necesaria requiere de la compañía de inversiones que permitan ese desarrollo y pensando en una infraestructura que beneficie a todos sin perjudicar a ninguno de los sectores en pugna.