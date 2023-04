Docentes y oposición cuestionan cambios en la evaluación del secundario en la provincia de Buenos Aires

El lunes el Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó, con mayoría propia, las modificaciones vinculadas a las trayectorias educativas aplicadas durante la pandemia. Este año en el nivel secundario se implementarán boletines conceptuales, dividirán al año escolar en dos cuatrimestres y entrará en vigencia un nuevo régimen de convivencia.

Ante los cuestionamientos de la oposición, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, afirmó que pusieron en orden lo que se venía realizando desde la pandemia en la escuela secundaria, remarcó que seguirán las mesas de calificaciones “y no se toca el régimen de repitencia. Se pasa de año solamente con dos materias pendientes como máximo”, declaro Sileoni.

Docentes, legisladores nacionales y provinciales opositores cuestionaron las modificaciones al secundario impuestas por el gobierno de Kicillof. En diálogo con MDZ, sostienen que se está nivelando para abajo: los chicos no aprenden y no hay directivas claras.

En tanto, desde la oposición acusan a Kicillof de estafar a los jóvenes tapando el desastre educativo que está generando y de no querer dar un debate profundo sobre la reforma educativa.

Elizabeth es docente de geografía próxima a jubilarse; da clases en cinco colegios secundarios de educación privada y estatal en La Plata. Lo primero que dijo a este medio fue que “realmente los docentes no sabemos como evaluar este año. Nos están volviendo locos con marchas y contramarchas. Yo creo que están jugando a desgastarnos para que digamos que ya está están todos aprobados”.

Agregó: “La intensificación no sirve. A los chicos que no aprendieron nada durante el año, porque no hicieron nada, en diciembre les tenemos que dar dos hojitas para que estudien, no más porque se pueden frustrar, para que aprendan de memoria y repitan como loros; el que no aprueba a la semana siguiente tiene otra oportunidad y así hasta aprobar. No importa que no sepan la materia, la directiva es aprobarlos.”, afirmó resignada.

En cuanto a la modificación del sistema de evaluación con el año escolar empezado, sostuvo: “No es bueno. Creen que le están facilitando las cosas a los chicos, pero cuando vayan a la facultad el golpe va a ser muy grande. Estoy a punto de jubilarme y veo que estamos formando a una generación de idiotas que no tienen futuro”, sentenció Elizabeth.

Por su parte Marcela, vicedirectora de un colegio parroquial y docente de matemáticas, fue contundente: “Seguimos nivelando para abajo y nunca le damos responsabilidades a los alumnos. Desde el ministerio insisten con el RITE (Registro Institucional de Trayectorias Educativas), las Trayectorias Avanzada y en Proceso; así nunca vamos a salir", añadió. La realidad es que seguimos nivelando para abajo. Qué podemos esperar en educación, si tenemos un gobernador que se jacta de haberse recibido sin haber leído un libro”.

La opinión de los legisladores de la oposición

El Diputado Nacional de JxC y ex ministro de educación Alejandro Finocchiaro dijo a MDZ que "el único objetivo de Kicillof es disimular el desastre educativo que están generando. Están ocupados en disimular la inmensa cantidad de chicos que deberían repetir si fueran debidamente evaluados. Es tan preocupante como los que desertaron de la secundaria durante esta gestión”.

“En lugar de hacer que los alumnos aprendan, implementan reformas improvisadas para la promoción automática sin que incorporen saberes mínimos. Es la estafa educativa”, finalizó Finocchiaro.

A todo esto, el diputado de JxC Sergio Siciliano, integrante de la Comisión de Educación y ex Subsecretario de Educación bonaerense, sostuvo que buscan confundir con conceptos pedagógicos para libros que son impracticables en el aula, “No pueden explicar cómo van a implementar las modificaciones. Ya hay un régimen académico vigente, no lo cambian y agregan otras cosas. Entonces, ¿con cuál nos regimos, con el vigente o con el nuevo?".

“No se sabe con cuántas materias se pasa de año ni cuántas intensificadas pueden tener; Sileoni dijo que con dos, en la resolución oficial no lo dice”, agregó. “Toman esta medida a un mes del cierre de notas, cuando dijeron que iba a aplicarse el próximo año. Estoy seguro que lo hacen ahora porque se quedaron con la sangre en el ojo después del freno que les pusimos en febrero”.

A un mes de terminar el trimestre el gobierno decide cambiar todo. Ni los docentes ni los chicos saben cómo hacer para aprobar o desaprobar...



Asimismo, Siciliano dijo que el FdT no quiere dar un debate serio para mejorar la educación en la provincia. “Voy por mi cuarto año como legislador y, en todo este tiempo, la Comisión de Educación fue convocada seis veces cuando, por reglamento interno, debe haber un mínimo de tres reuniones por año. Este año todavía no nos reunimos”.

Por su parte, Guillermo Castello, diputado de Avanza Libertad y miembro de la Comisión de Educación, afirmó: “La reforma reduce notoriamente la exigencia académica. El chico que se lleva una materia debe hacer un periodo de intensificación en lugar de los tradicionales exámenes, esto habilita al docente a aprobarlo con un examen, con un trabajo práctico o con otra actividad”.

Asimismo, el diputado libertario expresó que “Incluyen la nota conceptual como parte de la valoración del año, aumentando la subjetividad en la calificación. Todo esto impide que se sepa adecuadamente cómo está el sistema educativo y se tomen decisiones en consecuencia”.

En cuanto a la evaluación conceptual, la Diputada Nacional bonaerense por Evolución Radical Danya Tavela aseguró que “se está estafando a los jóvenes, la educación en la provincia de Buenos Aires está en un momento crítico. Ir hacia una calificación conceptual implica que no vamos a poder hacer diagnósticos reales de los aprendizajes de los distintos niveles de formación”, sostuvo la legisladora.

Finalmente, Danya Tavela afirmó: “¿Qué significa que pasen todos? Mejorar la estadística para el afuera. El quiebre que nos propone Kicillof es el quiebre de valores. A los chicos les van a dar un cartón que dice que terminaron su sistema de formación obligatorio. Pero en el mundo real, con ese cartón van a querer trabajar en una empresa y no van a poder porque no tienen los conocimientos mínimos. Y si van a la universidad, a los pocos meses dejan porque no pueden afrontar estudios superiores. Lo que está generando el gobierno de la provincia es una estafa”.