Alquileres: Larreta anunció beneficios para inquilinos y propietarios

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un paquete de medidas para beneficiar tanto a inquilinos como propietarios. Además, anunció un plan para combatir la crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires.

“Hay una ley que no resolvió el problema. Ya no es que no se puede acceder a comprar una vivienda, no se puede alquilar. Algunos diputados nuestros presentaron una iniciativa, pero tenemos que ser capaces de derogar una ley. Nosotros en la Ciudad no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, comenzó diciendo Rodríguez Larreta en conferencia de prensa.

En este sentido, indicó que "el gobierno porteño trabaja activamente para enfrentar un problema compartido por inquilinos y propietarios" y que "el alivio llegará sin generar distorsiones y sin la aplicación de regulaciones que, al fin de cuentas, terminan complicando las operaciones".

"Por un lado, se busca fortalecer programas ya existentes a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Pero, además, sumar medidas que apuntan a la reducción de impuestos y la modificación de regulaciones. El objetivo es ofrecer soluciones a los inquilinos, aumentar la oferta de viviendas para alquiler y generar incentivos para el desarrollo de nuevas opciones", expresó el jefe de Gobierno porteño.

Noticia en desarrollo...