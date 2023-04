Para debatir, primero hay que saber

Hace unos días un alumno se anotó para participar de un taller de debate. En su primera clase la docente con gran idoneidad presentó la propuesta. La conclusión que mi querido alumno me comenta es: Yo me anote porque me gusta el debate, pero para debatir hay que saber, no alcanza solamente con mi opinión. Y no sabía si seguir porque requeriría tiempo y dedicación.

Para mi alegría decidió aceptar ese desafío, hacer lo que le gustaba y hacer el esfuerzo de dedicarle tiempo. Esta experiencia me llevo a plantear el título de este artículo, primero, algo tan básico y a la vez tan poco utilizado, para debatir hay que saber, diariamente escuchamos largos debates de toda temática educación, política, economía, donde todos opinan pero sin haberse tomado el tiempo de leer, conocer, investigar. Y así en vez de debate participamos largas hora de un hablemos sin saber.

Primero, no te olvides, hay que saber, para después debatir.

Foto: Youtube.

Segundo, mi alumno me hizo pensar en cuantas cosas nos gustan, atraen, nos suman, pero cuando vemos que hay que dedicar el tiempo , esfuerzo, dedicación , simplemente desistimos y hacemos algo más cercano a lo que llamamos zona de confort que en realidad muchas veces no es tal dicho confort, es seguridad, lo sé lo hago siempre, aunque muchas veces no implica necesariamente confort.

En fin, tanto para aprender si estamos atentos a las oportunidades de escucha real de nuestros chicos. Para debatir hay que saber. Me parece una frase excelente, una conclusión que muestra el pensamiento reflexivo. Un aprendizaje que marca un hito en la vida de un adolescente qué tal vez no sepa la importancia que tiene su sabia conclusión. ¿Vas a debatir, disentir, discutir? adelante. Pero primero, no te olvides, hay que saber. Muchas gracias, por la maravillosa oportunidad de detenerse a escuchar y aprender de mis verdaderos maestros que son mis alumnos.

* Lic. Erica Miretti Psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente.