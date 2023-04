Creencias: ¿estamos atravesando el fin de lo religioso?

El antropólogo Pablo Wright, investigador principal del Conicet e integrante del Centro para el Estudio de las Religiones del Mundo de la Universidad de Harvard, dialogó con MDZ Radio y analizó el lugar de las religiones en el mundo contemporáneo. ¿Estamos frente al fin de las creencias religiosas?.

“En la etapa contemporánea que empieza a fines de los 50’, principios de los 60’, las grandes religiones históricas han perdido, en algún punto, su influencia. Muchos símbolos y prácticas de esas grandes religiones se liberaron de sus hogares tradicionales y comenzaron a ser adoptados y adaptados por un montón de personas. Ocurrió una orientalización de Occidente por migraciones y fenómenos culturales”, sostuvo el especialista.

En este sentido, Wright advirtió que a partir de allí, muchas tecnologías de otras religiones han llegado a Occidente y se han incluido dentro de la cultura. “Muchas de esas tradiciones tienen asociada la religiosidad con la salud, cuando en el catolicismo y el cristianismo están bastante separadas”, añadió.

A partir de allí, según el antropólogo, se explica la gran difusión de “tecnologías del ser” como el yoga o el Reiki. “Son complementos que tratan las mismas cuestiones existenciales desde otros sistemas, pero que no están mal vistos públicamente. Algunas religiones, no las mayoritarias, no permiten estas prácticas”, expresó.

“Las religiones son fenómenos sociohistóricos muy localizados, que van desarrollando tradiciones de la más chicas a la más grandes. Allí se tratan cuestiones existenciales, como el qué somos, de dónde venimos, qué es la vida, la muerte, el desamor. Siempre las grandes religiones tienen burocracias, que emergen de realidades locales. En la modernidad y la posmodernidad, hay una visión crítica de lo religioso. No quiere decir que esto último se pierda, pero se va corriendo de los sistemas jerárquicos y eclesiásticos” , explicó el antropólogo.

Finalmente, el especialista indicó que una de las cuestiones claves de las religiones, es que las mismas generan comunidad. “Uno se acerca a ellas por distintas motivaciones, pero en general tiene que ver con cuestiones existenciales de la vida”, cerró.

