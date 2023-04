La penosa comparación de Sergio Berni con el caso de Fernando Báez Sosa

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, habló nuevamente del ataque que sufrió en el corte que realizaban los colectiveros de Zona Oeste, tras el crimen de Daniel Barrientos. En diálogo con Radio Perfil, el ministro comparó su situación con la que terminó con el homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, durante el verano de 2020.

“No es pegarle a un ministro, es pegarle a una persona de manera innecesaria, patotera, que las imágenes me remontan a Fernando Báez Sosa y mire cómo terminó”, remarcó Berni y agregó que, el ataque, pudo haber pasado a mayores y terminar con una tragedia. “Si capaz no hubiera tenido la fortaleza propia de mi actividad y de mi historia de vida, era muy probable que hubiera terminado como Báez Sosa. Por suerte, las cosas no se dieron así, pero tampoco hay que tomar las cosas con tanta liviandad”, señaló.

En el ataque recibió varios golpes de puño y de objetos contundentes mientras la Policía de la Ciudad buscó rescatarlo

“Fue un ataque en patota, certero, cobarde y la magnitud de los golpes pudieron terminar de manera trágica. Y si no fue así, tiene que ver con parte de mi historia de vida, con mi contextura física, con la voluntad de seguir adelante y de seguir trabajando y no irme de ahí hasta no resolver el problema. Me parece que la agresión fue lo suficientemente fuerte como para andar discutiendo si se merecía o no un allanamiento”, detalló.

“El juez pidió un allanamiento y eso es lo que se hizo, me parece intrascendente evaluar si fue demasiado en el marco de la situación”, se excusó el ministro tras la consulta sobre los procedimientos para detener a sus agresores y aseguró: “Yo soy un funcionario que está todo el día en la calle. No me escondo atrás de un escritorio ni de declaraciones rimbombantes por redes sociales”.

El homicidio de Fernando Báez Sosa, perpetrado en 2020, atravesó a la población y recientemente tuvo a sus condenados tras un largo juicio que se llevó adelante en Dolores

Además, Berni resaltó que no lo atacaron todos los que se manifestaban esa mañana, sino que “los violentos no eran más de 10, y los mismos colectiveros los repudiaron”. Luego, agregó que “fueron cobardes y se abusaron de que yo no podía generar más violencia”.

En cuanto a los comentarios que recibió sobre su llegada al lugar de los hechos, explicó que él no es "de los políticos que preparan todo para llegar a un lugar, caminar 3 cuadras y sacarse una foto. No hay muchos que puedan caminar como camino yo”. También, se animó a declarar: “Muchos quisieran tener mi capital político”.

Igualmente, remarcó que su descontento con los dirigentes del gobierno actual de Buenos Aires tras no contar con el apoyo que esperaba: “Siento poco respaldo de mi propio gabinete. En este momento estoy en la calle y si tengo el respaldo de la gente. No hay persona que no me haga un comentario, que no me exprese su solidaridad y por sobre todas las cosas que no rescate esa forma de trabajar cara a cara donde están los problemas. Eso no tiene precio y me voy a ir el día que el Gobernador decida que me tengo que ir”.