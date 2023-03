Vuelven los acampes: la amenaza del líder del Polo Obrero al Gobierno

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, aseguró este jueves que vuelven los acampes de los piqueteros en el centro porteño si no ven una reacción del Gobierno nacional. “La semana que viene va a haber un acampe si no hay respuesta porque es muy grave lo que está ocurriendo. Vamos a ver si nos dejan acampando. No hay una reacción del Gobierno, nosotros queremos discutir", dijo el referente social a Alejandro Fantino en Neura Media.

Noticia en desarrollo...