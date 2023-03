Papa Francisco: una muestra de fotos acompaña su recorrido pastoral

El próximo 13 de marzo se cumplen 10 años de pontificado del Papa Francisco. Ese día, la Iglesia argentina realizará un encuentro ecuménico e interreligioso de oración y acción de gracias por el servicio del papa argentino. El encuentro se llevará a cabo en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, ubicada en Suipacha 1032 de la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, se expondrán imágenes de mi autoría que forman parte de una muestra fotográfica que también cumple 10 años.

La muestra nace en un diálogo con el padre Gustavo Antico, allá por marzo de 2013, cuando la alegría por la irrupción de un Papa argentino inundaba nuestros corazones. En su primera edición, fue una presentación de imágenes por el recorrido pastoral de Jorge Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires, que despertó el interés de todos los medios nacionales así como los internacionales. En julio del 2013, se produce el primer viaje apostólico de Francisco a Brasil para la jornada mundial de jóvenes, y fue mi oportunidad para obtener mis primeras imágenes del reciente Papa venido del fin del mundo.

Foto: Enrique Cangas

Durante los próximos 5 años, la muestra recorrió provincias, hospitales, parroquias, cárceles, escuelas y muchos eventos. Los visitantes dejaban sus mensajes con acciones de gracias, pedidos al Papa, agradecimientos a mi persona y miles de expresiones en varios idiomas sobre las imágenes que habían disfrutado. En varias ocasiones durante mis presentaciones, los visitantes me

solicitaban algo para poder llevarse, como algún folleto o recuerdo, hasta que uno me sorprendió al recomendarme que debía de hacer un libro fotográfico.

A partir de ese día, comencé a trabajar en ello: durante 9 meses desarrollé esa idea, seleccionando las imágenes apropiadas entre

los 15 años que había acompañado al arzobispo de Buenos Aires. Sabía que el libro debía cumplir con algunos requisitos, que sea accesible para todos, que debía contener sus principales frases y que fuera una excusa para continuar con el pedido del papa Francisco: “Recen por mí”. Muchas excusas de las editoriales trababan el proyecto hasta que pude concretarlo con la editorial Gram. Así pude ponerle alas a la muestra fotográfica.

Foto: Enrique Cangas

El libro “De Padre Jorge a Papa Francisco, un pastor con olor a oveja” ya recorría el país. El primer ejemplar se lo hice llegar a Francisco a través del querido padre Guillermo Karcher, quien a las semanas me envió la foto del Papa con el libro entre sus manos. En el año 2017 decidí viajar para entregarle un ejemplar de mis propias manos y poder contarle de qué se trataba. Ese viaje al Vaticano representó un antes y un después en mi vida. Lo hice junto a mi esposa, que a su vez es quien me acompañó en todo este proyecto desde el primer día. Íbamos abrazando la incertidumbre, de cómo serían las cosas y qué oportunidades fotográficas tendría en la Semana Santa de aquel año.

No sólo le entregué el libro, sino que pudimos charlar distendidamente con el Papa en la audiencia pública en la Plaza San Pedro, con risas, mate de por medio y un gran abrazo que recordaré toda mi vida. En ese encuentro, también tuve la gran alegría de conocer y regalarle un libro a Francesco Sforza, fotógrafo del Papa, quien continuaría mi tarea registrando el día a día del Sumo Pontífice y quien después me invitaría a trabajar con él en el Coliseo romano, durante la celebración del Vía Crucis del Viernes Santo.

Foto: Enrique Cangas

Ese día, junto a todo su equipo, fui fotógrafo del Papa por algunas horas. Había llegado a la cúspide de mis expectativas y deseos

como fotógrafo y como cristiano. En enero de 2018, llegó el turno de la visita a Chile de Francisco que no desaproveché: esta vez fuimos en familia, junto a mis hijos, a acompañar a Francisco y por supuesto a continuar registrando al papa misionero.

Hoy se cumplen 10 años de este ministerio extraordinario del Papa argentino, que no ha dejado de transformar a la Iglesia y con una mirada global acompaña las principales causas de los más necesitados. Esta próxima presentación fotográfica –que se realizará en la CEA- reúne imágenes de mis viajes a Brasil, Chile y el Vaticano, para intentar acompañar los festejos por estos 10 bendecidos años de la presencia de Francisco en el escenario mundial. Luego intentaremos visitar los santuarios más importantes de la Argentina y donde Dios nos quiera llevar. Aprovecho para agradecer a todos los que me acompañaron en este camino: a los amigos, familiares y visitantes que con su alegría, entusiasmo y deseos me llevaron a lugares y experiencias inolvidables.

* Enrique Cangas, fotógrafo profesional.

@enriquecangas