Crisis por los alquileres: la drástica salida de estudiantes universitarios

Pasada la temporada, el mercado inmobiliario de Mar del Plata expuso una tendencia en los alquileres donde la demanda supera ampliamente a la oferta. El relevamiento que realizó MDZ mostró situaciones insólitas como la de algunos propietarios que comenzaron a ofrecer sus inmuebles en dólares, y salidas radicales que tuvieron que implementar estudiantes universitarios.

"Ya no voy a la inmobiliaria a ver qué hay, dejé mi número para que me llamen cuando entra algo. Por internet me encontré con algunas personas que ofrecen alquileres sin contratos ni ley de por medio y llegaron a pedirme cosas insólitas como 200 o 500 dólares por mes", graficó una joven, que tuvo que volver a vivir con sus padres recientemente.

Si bien hay una gran cantidad de departamentos en alquileres para estudiantes, de marzo a diciembre -sin excepciones-, los contratos que se firman por 36 meses son muy pocos.

Según estiman desde el Colegio de Martilleros local, los alquileres de un departamento de un ambiente para estudiantes rondan entre los $40 y $50 mil y de dos ambientes $60 mil, en zona centro y macrocentro de la ciudad, o cercanos al complejo universitario de calle Funes.

Desde la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) realizan un registro inmobiliario desde fines de la década del 90 para ofrecer una mediación entre los estudiantes y la oferta de alquileres, que este año abrió con una serie de particularidades destacables.

El Licenciado en Trabajo Social, Gaston Echavarría, encargado del área de Inserción Social Estudiantil de la casa de estudios, contó a este medio que la ciudad vive un crecimiento de los desarrollos inmobiliarios por ejemplo en la zona cercana a donde funciona la Escuela Superior de Medicina, desde 2017, algo que atrajo una radicación exponencial de estudiantes de distintas provincias y hasta del exterior.

Una novedad fue que esta mediación en las últimas semanas se abocó a "tender redes" para que, si es más conveniente para ellos, los ingresantes puedan también compartir los alquileres de casas o departamentos, aún sin conocerse. "Pasa algo parecido a las universidades de Estados Unidos, que llegan y comparten una habitación", manifestó el trabajador social.

"También tuvimos casos de gente que quiso inscribir su inmueble y ofrecerlo en dólares, pero les explicamos que era algo inviable. No somos una inmobiliaria ni nuestro registro es público, vamos a ayudar a los estudiantes y a los que quieran alquilar", ponderó Echavarría.

Finalmente, el trabajador universitario señaló que el registro está "muy nutrido" para satisfacer todas las demandas y "llegar a los acuerdos que sean necesarios".