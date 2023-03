Sexualidad: la razón por la que los jóvenes se cuidan menos

La sexualidad es un tema complejo en la adolescencia y muchas veces los jóvenes no tienen la información necesaria para cuidarse adecuadamente. Esto lo demuestra un estudio realizado por la AHF Argentina que reveló que sólo el 17% de los jóvenes utiliza preservativos durante sus relaciones sexuales.

Esto es preocupante, ya que el poco uso de esta herramienta ha sido un factor clave en el aumento de contagios por infecciones de transmisión sexual (ITS). El estudio indica que solo el 5% de los adolescentes afirmaron utilizar preservativos, mientras que en los jóvenes este porcentaje fue del 13%.

Solo el 17% de los jóvenes utiliza preservativos

De acuerdo a los datos preliminares del estudio que efectuó esa organización en Argentina, entre el 2020 y el 2021 se encuestaron 6.814 personas, de las que 1.319 eran adolescentes de entre 15 y 19 años y 5.495 jóvenes de entre 20 y 29 años. Del total, solo el 17% dijo que emplea el preservativo siempre, en todas sus relaciones sexuales. El resto respondió que algunas veces o nunca.

Usar preservativos es fundamental para implementar una estrategia completa, efectiva y sostenible en la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. La organización aseguró que en Argentina hay 140.000 personas con VIH de las cuales el 17% desconoce su diagnóstico.

Para conocer las razones por las que los jóvenes no emplean el preservativo, MDZ dialogó con el sexólogo Germán Morassutti quien dio dos motivos y cómo se podría terminar con esto.

Según Morassutti, el primero se debe a la falta de información y al deseo de evitar un embarazo no deseado: "La canasta anticonceptiva ha crecido mucho y sobre todo en efectividad, hay varios métodos que son bastante efectivos como los chips o los tratamientos hormonales para evitar un embarazo, pero la gente se olvida de las ITS y de la única forma de prevenirlas, con los preservativos".

Mientas que el segundo factor se debe a la forma de pensar de los jóvenes: "Tienen un pensamiento mágico o de omnipotencia donde creen que nada les va a pasar nada y se arriesgan porque creen conocer a la otra persona".

Cómo cambiar esto

Quitando la forma de pensar de los jóvenes, es necesario educar a los jóvenes y el experto afirma que la mejor forma es a través de la incorporación de la Educación Sexual Integral en las escuelas. "No tiene nada que ver con perseguir a los chicos o insertarles miedos, sino de empezar a tomar conciencia y estar informados. Esto es continuo, no es algo que se da en una sola charla", aseguró.

Además, Morassutti pide a los padres que planteen el tema "para que los chicos confíen en sus padres y estos se vuelvan una especia de consultores" comentó y aseguró que hablar sobre la sexualidad no debe nacer en la adolescencia sino desde que el niño empieza hablar. "Dialogar de sexualidad es hablar del cuidado del cuerpo, las emociones, hay muchos temas que se tienen que hablar, si ese canal de comunicación está abierto en la adolescencia no se va a cerrar nunca", agregó.

No obstante, explica que muchas veces los padres no poseen los conocimientos necesarios para ayudar a sus hijos, por lo que "muchas veces la Educación Sexual Integral no solo enseñas a los chicos sino también a los padres".

Números que asustan

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) calcula que 4,6 millones de personas tienen sífilis en la región. En 2020, los países de América informaron un total de 29.147 casos de sífilis congénita y las cifras preliminares para 2021 indican más de 30.000 casos de esta infección trasmitida de la madre al niño.

Las cifras oficiales sobre la incidencia de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual en Argentina son del 2019 y dan cuenta de una triplicación de la tasa que se registra, haciendo especial hincapié en sífilis que va a la cabeza en contagio y transmisión en nuestro país. Desde 2010, la tasa de incidencia de sífilis a nivel nacional creció de modo sostenido, marcando un pico en 2019 con 56,12 personas infectadas por cada 100.000 habitantes para ambos sexos en todo el país.