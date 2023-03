El temor de estudiantes y docentes de universidades privadas de Mendoza

Distintos estudiantes y docentes de las diferentes universidades privadas de Mendoza se han manifestado debido a las altas cuotas que las mismas presentan. MDZ Radio dialogó con María Emilia, madre de una alumna de la Universidad Aconcagua, quien visibilizó dicha problemática y advirtió la falta de opciones posibles en la educación superior pública.

“Al reclamo de los estudiantes se le suma el de docentes, que tienen salarios muy bajos. No queremos dar nuestra identidad porque tenemos temor, ya que en las universidades privadas no hay tanta libertad de expresión como en las instituciones públicas con respecto a los centros de estudiantes ya que suelen haber sanciones”, expresó María.

Este reclamo, según contó la entrevistada, viene desde hace varios años. “Los aumentos en las cuotas son exorbitantes, son de un 25% a 30% de un mes a otro. Hemos pasado de pagar 18 mil pesos a 34 mil, depende de cada carrera. A esto se le suma la matrícula que es casi una cuota más, de un solo pago”, dijo.

“Muchos chicos que van a universidades privadas no es porque son de familias pudientes. A veces es la única opción por cuestiones de trabajo o porque la carrera que han elegido no se encuentra en la universidad pública”, agregó.

Además remarcó que el reclamo radica en un aumento equitativo al ingreso que puede tener un estudiante o sus padres. “Muchos chicos de los últimos años están dejando sus estudios. Estamos perdiendo materia gris, profesionales que van a hacer que nuestro país crezca. Este reclamo lleva un año, el año pasado juntamos firmas al igual que este, no hay ningún tipo de respuestas. Nos dijeron que los aumentos se deben a mejoras en la infraestructura y salarios de los profesores. Esto no se ve reflejado”, señaló.

“La solución viene de poner ambas partes racionalidad, entender la situación que estamos viviendo y llegar a un acuerdo con una fiscalización que tiene que hacer el Estado provincial de los recursos que mandan desde Nación con respecto a los subsidios y cuánto podrían abaratar la cuota”, sostuvo.

¿Universidad pública?

Frente a la problemática expuesta, la ex decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Claudia García, dialogó con MDZ Radio y sostuvo: “Para la universidad es un desafío la demanda del claustro estudiantil de un turno noche para que los estudiantes puedan estudiar y trabajar, los horarios no están planteados para esto. Algunas facultades tienen un tercer turno pero no todas. El turno de noche exige un tema presupuestario, que incluya más docentes. La UNCuyo se ve en esta trampa. Cuando se abrieron las nuevas carreras, el planteo fue que se dicten en turnos vespertinos. El otro debate es que sean más cortas y con una rápida salida laboral. Las carreras terminan siendo muy largas, y si tenés que trabajar debes optar por la educación universitaria privada que es muy costosa. Por esta razón, muchos estudiantes se quedan a mitad de camino”.