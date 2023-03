Quejas por el aumento de las cuotas en las principales universidades privadas de Mendoza

Miles de jóvenes mendocinos eligen o deben estudiar en una universidad privada. Pero por los costos, se ha vuelto "un lujo" al que cada vez menos personas pueden acceder. Este año las principales casas de estudio de gestión privada han aumentado sus cuotas, lo que ha generado preocupación en los estudiantes que temen que las subas los obligue a dejar su carrera universitaria. Desde principio de mes alumnos han comenzado a quejarse e incluso se han creado peticiones para detenerlas.

La inflación, que rozó el 100% anual y sigue alta, complica la situación en todos los planos. La educación no queda exenta y en particular la educación privada de nivel universitario. Allí entran en tensión las necesidades de las casas de estudio, y las posibilidades de los estudiantes y sus familias.

Una de las solicitudes que más firmas ha recolectado ha sido contra el aumento que busca realizar la Universidad Maza. Su objetivo es llegar a las 7.500 firmas y ya llevan más de 5.000. "La Universidad Juan Agustín Maza nos ha impuesto un incremento de los aranceles de más del 75% con respecto al ciclo lectivo 2022, exigimos una disminución para que todos podamos seguir estudiando y que sean humanas las cuotas a pagar. Ya que también quieren hacer un aumento trimestral. También exigimos mejoras en las sedes, ya que nos piden una cuota bastante elevada y no contamos con las instalaciones apropiadas", explica la petición efectuada por Estudiantes UMaza.

Además, en la solicitud los estudiantes han comparado los precios de las carreras entre 2022 y 2023 para mostrar la magnitud del aumento. En el caso de carreras como Farmacia, Bioquímica y Veterinaria, el costo ha pasado de $24.000 en 2022 a $41.500 en 2023, mientras que en Kinesiología, el costo ha aumentado de $21.000 en 2022 a $37.000 en 2023, entre otras.

La petición de los alumnos

Los estudiantes también han destacado la situación económica del país, con un salario mínimo vital y móvil de $69.500 y un alto costo de vida, lo que dificulta aún más la posibilidad de pagar las cuotas de educación superior.

Otra solicitud similar hicieron alumnos de la Universidad de Congreso. En este caso, la descripción de la solicitud dice: "Esta petición surge de los alumnos de todas las carreras de la Universidad de Congreso. Esta institución se caracteriza por presentar el valor más 'accesible' de la región, sin embargo, son exorbitantes los valores adquiridos al Ciclo Lectivo 2023".

Luego se explica que en tan solo un semestre se percibieron tres aumentos. "Los alumnos/padres que abonan este valor, exigen un nuevo monto mucho más bajo del presentado, también, un aumento de él (de ser necesario por condiciones del país) mucho menos brusco al bolsillo", explica la petición.

La petición de los alumnos de la Universidad de Congreso se acerca a su objetivo de las 5.000 firmas

Aumento de cuotas, pero condiciones que dejan mucho que desear

La gran mayoría de los alumnos consultados por MDZ aseguró estar en contra de los aumentos y pidieron ver en qué se utiliza el dinero. Los nombres de los estudiantes han sido cambiados para evitar problemas con las casas de estudio a la que pertenecen.

"El aumento lo sentí porque fue muy de golpe, en total son unos 8.000 pesos. Lo que más bronca te da es que acá aumentan y no pasa nada, si al menos arreglaran los baños o pintaran el patio lo entiendo, pero acá aumentan y todo sigue igual", comentó Juan González, estudiante de abogacía en la Universidad de Congreso.

Por su parte, Mario Santos, estudiante de psicología en la Universidad de Mendoza, comentó que paga $41.000 y lanzó una crítica contra el establecimiento universitario: "Piensen bien si quieren estudiar en esa institución, la facultad de Ciencias de la Salud no tiene jabón, ni papel en los baños, ni hablar de aire acondicionado en ningún lugar del establecimiento". "Los cursos dejan muchísimo que desear. La respuesta de los directivos a la suba del arancel es que los sueldos también aumentan, pero no lo hacen cada 3 meses cuando sube la cuota", agregó.

Celina Ricci es estudiante de la Universidad Aconcagua y comentó que debido a la suba de las cuotas, algunos de sus compañeros han tenido que abandonar la carrera. "Hay que tener en cuenta que no solo pagas la cuota, sino también la matrícula, que este año está por encima de los veinte mil pesos", comentó. "Lo que pagamos no se ve reflejado para nada en la universidad, el edificio de psicología es bastante viejo y es algo común escuchar a los profesores quejarse de los sueldos. La verdad es que no sabemos en donde termina la plata que pagamos", concluyó.