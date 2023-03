"Pepe" di Paola: "Francisco es el hombre más importante del mundo a nivel espiritual"

Cuando llegue el 13 de marzo se van a cumplir 10 años de aquella tarde en la que todos podríamos recordar qué estábamos haciendo: muchos de nosotros en nuestros empleos o retirando a nuestros hijos del colegio y llegaba la gran noticia a nuestro país. El cardenal Jorge Mario Bergoglio se convertía en el papa Francisco como autoridad máxima de la Iglesia Católica en el mundo entero.

Mientras llegan anuncios de diferentes comunidades religiosas de nuestro país preparando los festejos por el décimo aniversario, MDZ conversó con el padre José María "Pepe" di Paola acerca de los balances de estos 10 años del pontificado de Francisco.

- El martes 13 de marzo de 2013 se anuncia al mundo el nuevo Papa, ¿qué recuerda de aquella tarde de martes, dónde estabas y cómo recibiste la noticia?

- Hacía poco tiempo que estaba en la villa La Cárcova, vivía en una casilla de madera, al fondo del barrio, sin agua, calles de tierra y estábamos reunidos con los catequistas pensando y preparando el año. No tenía ni radio ni televisor, me llama un periodista para contarme que estaba saliendo fumata blanca y que había un posible papa brasileño o italiano casi seguro... recuerdo que le dije: "El único que yo conozco de los que están es a Jorge Bergoglio", no creo que sea yo el indicado para decir algo de quienes no conozco.

Al rato me vuelve a llamar y lo primero que me dice: "Ahora no me podés decir que no". Me quedé pensando cuál sería el motivo para cambiar de opinión y de repente me dijo: "El Papa es Bergoglio". Empezamos a llamar para saber si era cierto ya que fue una gran sorpresa para todos los que estábamos allí esa tarde.



- ¿Cómo fuiste viendo a lo largo del tiempo su relación con nuestro país, sigue atento a nuestros problemas como país?

- Bergoglio siempre está atento a lo que pasa en el mundo y especialmente en nuestro país, y esa atención tiene que ver por qué a lo largo de su vida fue una persona de preocuparse sino de ocuparse también de todos estos temas y de tratar de llegar a la profundidad de los que por qué. El Papa en ese sentido sigue a nuestro país obviamente lo que significa el mundo, su mirada es algo mucho más grande. No deja de estar atento a los problemas de Argentina.

- ¿Cuáles son a tu criterio los mayores desafíos en su pontificado?

- Tiene muchos desafíos pero pienso que esta renovación espiritual que está proponiendo para la Iglesia en todo el mundo se pueda cristalizar en una organización y eso significa mucho trabajo no solamente ahora sino también el después. Creo que allí está el punto más importante de su tarea y este primer paso de abrir un poco más la mente, el espíritu, el alma, una mirada de iglesia evangélica, es muy importante... Tendrá que ver de qué manera se va organizando y se va proyectando mirando hacia el futuro.



- Durante los años del padre Jorge en Buenos Aires, tuviste un vínculo muy cercano, ¿cómo siguió esa relación a pesar de la distancia?

- Mientras fue obispo en Buenos Aires, tuvimos una relación muy estrecha, yo estaba en las villas. Después como coordinador de todo este trabajo en todas las villas puedo ver de cerca que los temas que hoy plantea a nivel mundial, de su papado, lo que significa las periferias, el descarte. el marginado, aquel que está solo, tiene que ser a la persona que podamos abrazar. No es lo mismo ver a Buenos Aires desde el centro que desde la villa. Tener una mirada mucho más completa, comprensiva, que nadie se quede afuera. Así miró la ciudad el padre Jorge, así ahora mira al mundo.

Ese vínculo es muy importante para mí, hoy en día está ante un enorme desafío, nosotros podemos mantener un buen vínculo. Lo más importante es que el Bergoglio que conocimos en Buenos Aires es el mismo Francisco pero para el mundo. Tiene los mismos intereses, la orientación de una iglesia donde todos participen donde la religiosidad popular es fuerte, donde la persona descartada tiene un lugar preferencial, la opción por las más necesitados sigue siendo la más importante, lo mismo que en Buenos Aires, sigue siendo como Santo Padre para el mundo.

Foto Enrique Cangas.

- ¿Por qué muchas veces nos quedamos con pequeños gestos que criticamos y no podemos salir de ese casillero, y nos perdemos lo importante?

Estamos ante la presencia de un líder planetario, un líder espiritual, en todo el mundo, lo que nosotros vimos en Gandhi o en Luther King o incluso otras personas que practican otras religiones, ven en el papa Francisco, el hombre más importante en el mundo a nivel espiritual. Este aspecto tenemos que darnos cuenta que el más importante para no perdernos en nuestras marañas locales



- Una de sus primeras frases fue como una carta de presentación, "como me gustaría una iglesia pobre, para los pobres". ¿Cómo analizarías estos 10 primeros años de pontificado?

- Una iglesia pobre para los pobres es un desafío muy grande, una meta en el horizonte y que tenemos que trabajar todos los que formamos parte de la iglesia, los consagrados, los laicos. Es un desafío medular, nos hace poner la vida de la iglesia en la vida misma de Cristo, en este sentido tenemos que seguir trabajando día a día, Francisco nos va mostrando el camino.

Foto: Enrique Cangas.

- ¿Cuál sería la causa por que aún no nos ha visitado, crees que lo va a hacer pronto?

- La verdad que no podría tener claro por que hasta ahora no vino. Tengo la claridad que sería bueno que nos visite porque la gente de los barrios quiere al papa Francisco y le gustaría encontrarse con él.

- ¿Cómo celebran estos 10 años de pontificado del papa Francisco, desde el "Hogar de Cristo"?

- Celebramos los 15 años del Hogar de Cristo unidos a los 10 años del Papa, recordemos que el primer centro barrial, que es la propuesta de recuperación, en territorio integral de la adicciones, la llevó adelante Bergoglio cuando lavó los pies en el gesto del jueves santo, a chicos y jóvenes adictos al paco en la Villa 21. Ese fue el signo con el que dimos el puntapié inicial para esta misión, poder estar en distintos puntos del país, centro iguales a ese primero. Hoy tenemos más de 200 centros y para estos primero 15 años decidimos recorrerlos todos en una peregrinación que finaliza el din de semana que viene del 11 y 12 de marzo.

El sábado 11 vamos a concluir con un gran encuentro en Luján donde van a estar todos los que adhieran a este lema, "Ni un pibe menos por la droga" un lema que une y rompe gritas y celebrando los 10 años del papa Francisco, a todos los invitamos con la bandera Argentina compartiremos la procesión y la misa y después el festival, cantarán Nahuel Pennisi y Palito Ortega. Queremos que sea una fiesta popular, participarán todos los hogares y centros barriales del país.

Queremos que nuestro lema "Ni un pibe menos por la droga" sea una causa nacional en donde todos podamos sentir que tenemos una parte de la tarea. Absolutamente todos, desde el primero hasta el último, todos vemos que hay alguien tiene responsabilidad en esto.

Pienso en una causa nacional y es también una buena oportunidad para unirnos con la bandera Argentina como lo hicimos en el mundial con el mismo fervor, celebrar o un mundial que es el papa Francisco, nos une a todos detrás de una misma meta.