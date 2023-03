Gran enojo y preocupación en una escuela por la falta de agua

Hace más de una semana que comenzaron las clases en la provincia de Mendoza y los reclamos por la falta de infraestructura en algunos establecimientos se intensifican. Es que un grupo de padres de la escuela Domingo Faustino Sarmiento denuncia que, desde ese mismo lunes que comenzó el ciclo lectivo, se encuentran sin las condiciones de higiene necesarias para el dictado de clases y apuntan contra la Dirección General de Escuelas (DGE) porque no permiten la suspensión de actividades.

El principal reclamo que los moviliza refiere a que, desde el comienzo del ciclo lectivo -el lunes 27 de febrero-, en el establecimiento al que asisten mil niños diariamente, ubicado en calle Roca de Ciudad, se encuentran sin agua: “no tienen ni para limpiar los baños”. “No tienen agua desde que empezaron las clases, desde Aysam hicieron todas las inspecciones que correspondían y explicaron que es un problema interno de la escuela”, indicaron algunos padres a este medio.

Según comentaron, los directivos de la institución les han dicho día tras día que ellos tienen que abrir el establecimiento "para no perder días de clases" y que quedaba en la responsabilidad de los padres dejar a los niños o retirarlos: “Lo único que nos han dicho es que si queremos retirarlos, o directamente no mandar a los chicos, van a tener una falta justificada”.

“Los directivos nos dijeron que tenían que informar que no había agua, sobre todo en los baños, y que estaba en nuestras manos dejar o no a los chicos en la escuela, que ellos no podían suspender porque la DGE no se los permitía”, agregaron.

El blanco del enojo de este grupo de padres es la Dirección General de Escuelas, ya que, según afirman, han bajado línea para que no suspendan las actividades: “Están obligando a la escuela a que permanezca abierta y a los docentes a dictar clases sin las condiciones de higiene necesarias. Están haciendo oídos sordos al reclamo con tal de tener días de clase”.

Desde el comienzo de las clases, reclaman que el establecimiento no tiene agua. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

“Nuestro enojo es con la DGE porque no permitía suspender las clases. Era ir todos los días con los niños, encontrarnos con que no había agua y retirarlos. La semana pasada nos pusimos de acuerdo varios padres en no enviar a los chicos. Tanto los estudiantes como el personal docente y no docente también sufren la falta de agua e higiene”, contaron indignados.

Además, señalaron que, “aparentemente, este problema con el agua viene desde hace años y se intensificó a finales del 2022, y la DGE no hizo nada antes de volver a las aulas”. El principal problema es la higiene de la escuela y no se hacen responsables, ésas son todas obras que tendrían que haber hecho durante el período de vacaciones y no han hecho nada”, acusaron.

Según comentó la madre de un niño que asiste al turno mañana, “este miércoles se habría acercado Infraestructura y recién hoy han dicho que suspenden las clases para que puedan trabajar con tranquilidad”.

"Ayer en la tarde, Aysam asistió con camión para abastecer los tanques de la escuela, tarea que no se pudo hacer porque estaban llenos. El reclamo que efectuamos ayer por la faltante de agua fue asistido hoy, para que la cuadrilla de otro sector verificara la presión, la cual indica que hay 800g, que es lo que otorga la empresa. El inconveniente persiste porque es algo interno", explicaron.

Sin embargo, desde la DGE señalaron que el agua está restituida en el establecimiento y el servicio funciona, pero el problema radica en que no funciona de forma regular durante todo el día ya que hay momentos de mayor y menor presión. Además confirmaron que desde Infraestructura se realizó una visita a las instalaciones durante la mañana de este miércoles, "purgaron la cañería y quedó operativa".

"Temprano en la mañana se dispuso que no habrían clases a pesar de que hay agua, pero en definitiva AYSAM también está colaborando y estamos a la espera de más información a través de Infraestructura", señalaron.

Docentes se mostraron indignados ante este problema

Se trata de un problema que no sólo afecta a los menores que asisten al establecimiento, sino también a todo el personal docente y no docente. "Es una situación muy incómoda, ni siquiera podemos entrar al baño. También somos seres humanos y merecemos trabajar en un lugar limpio y digno", expresó una de las maestras de la escuela a MDZ.

"Es bastante indignante llegar a trabajar después de recibir un mensaje de que todo está bien y en condiciones y de repente te encontrás con que no hay agua. Estos días han sido de muchísimo calor", agregó.

Además, indicó que en 2019 no hubo problema, "a lo sumo uno o dos cortes en todo el año". En 2020, al dictarse las clases en forma virtual por la pandemia desconocen como fue la situación; mientras que, en el 2021, los niños asistían por burbujas y si bien había faltante de agua algunos días, no se notaba tanto porque era menor la cantidad de gente en la escuela. Sin embargo, desde el año pasado "ha sido caótico. Todo el año hemos padecido la falta de agua, en épocas de mucho calor fue peor. Terminamos sin agua y comenzamos igual este año".

"Acá los que corren riesgo son los niños. No tienen el recurso básico ni para higiénizarse las manitos cuando van al baño, esto puede ser un foco de infecciones para todos. Los baños no están en condiciones óptimas de higiene para ningún miembro de la institución y los pobres celadores hacen lo que pueden", señaló sobre las condiciones en que se encuentra y el trabajo que realiza el personal de limpieza de la institución.

"Es cierto que hasta unas horas de la mañana hay flujo de agua, pero pasado un horario se corta y ya no hay agua para el turno tarde", señaló.